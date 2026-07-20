Durante el lanzamiento del Parque Industrial Capital, el Municipio de Neuquén presentó Invierta Capital, un régimen de promoción de inversiones que ofrece 10 años de estabilidad fiscal, elimina los principales tributos municipales y no exige un monto mínimo de inversión para acceder a sus beneficios. La iniciativa será enviada al Concejo Deliberante para su tratamiento.

El programa adhiere a la ley provincial Invierta Neuquén y busca consolidar a la capital neuquina como uno de los principales polos productivos del país, facilitando la radicación de empresas vinculadas al crecimiento de Vaca Muerta. La propuesta fue dada a conocer durante la presentación del proyecto del nuevo Parque Industrial, que sirvió como marco para anunciar el esquema de incentivos.

El coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi, explicó que el régimen forma parte del trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para aprovechar el desarrollo económico que genera la formación no convencional y brindar previsibilidad a quienes decidan invertir en la ciudad.

Cómo funciona Invierta Capital

El régimen propone una combinación de estabilidad fiscal y beneficios impositivos municipales para las empresas que se establezcan en la jurisdicción.

El principal incentivo consiste en garantizar 10 años de estabilidad fiscal, además de acceder a las herramientas previstas por la ley provincial Invierta Neuquén, que incluye mecanismos de apoyo financiero para proyectos productivos.

Según Contardi, el objetivo es ofrecer previsibilidad a largo plazo y generar condiciones competitivas para atraer nuevas inversiones.

"No es un descuento, es una inversión en el trabajo neuquino por una década completa", sostuvo el funcionario.

Qué impuestos dejarán de pagar las empresas

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la eliminación del 100% de varios gravámenes municipales.

Las empresas alcanzadas dejarán de pagar:

Licencia Comercial.

Derechos de Construcción y Edificación.

Tasa Retributiva.

Tasa de Baldío.

El Municipio considera que esta reducción de costos facilitará tanto la instalación de nuevas industrias como la expansión de empresas ya radicadas en la ciudad.

La diferencia con el RIGI nacional

Uno de los aspectos que el Gobierno municipal destaca es la comparación con los regímenes nacionales de promoción de inversiones.

Mientras el RIGI sancionado en 2024 exige inversiones superiores a 200 millones de dólares para acceder a beneficios impositivos y el denominado Súper RIGI plantea un piso superior a 1.000 millones de dólares, Invierta Capital no establece un monto mínimo de inversión.

Además, mientras los programas nacionales reducen parcialmente la carga del Impuesto a las Ganancias, el esquema municipal elimina completamente los tributos locales alcanzados por el régimen.

Esta característica permite que tanto pequeñas empresas, pymes y emprendimientos como grandes compañías puedan acceder a los beneficios.

Un régimen pensado para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

Desde el Municipio señalaron que el nuevo esquema forma parte de una estrategia conjunta con la Provincia para potenciar el desarrollo económico impulsado por Vaca Muerta.

La intención es generar condiciones que permitan ampliar la actividad industrial, fortalecer la cadena de proveedores y crear nuevas oportunidades de empleo en la región.

La iniciativa también busca consolidar un marco de previsibilidad para proyectos de largo plazo, un aspecto considerado clave por el sector privado al momento de definir inversiones.

El respaldo de las cámaras empresariales

La propuesta recibió el apoyo de distintas entidades empresariales.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en Neuquén (Camarco), Giulio Retamal, aseguró que el proyecto permitirá ordenar el crecimiento urbano y favorecer la relocalización de empresas que actualmente funcionan en zonas residenciales.

Además, sostuvo que una ciudad planificada facilitará la llegada de nuevas industrias, mejorará la convivencia entre actividades productivas y barrios, y contribuirá a incrementar el valor de las propiedades.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE), Mauricio Uribe, destacó el compromiso de priorizar a las empresas neuquinas y consideró que esa decisión fortalece la confianza del sector privado para acompañar el proyecto.

Qué impacto puede tener la iniciativa

De aprobarse en el Concejo Deliberante, Invierta Capital podría convertirse en una de las principales herramientas municipales para captar inversiones durante los próximos años.

La combinación de estabilidad fiscal, eliminación de tasas y ausencia de un piso mínimo de inversión busca ampliar el universo de empresas interesadas en radicarse en Neuquén y fortalecer el desarrollo industrial asociado a Vaca Muerta.

A diferencia de otros programas nacionales dirigidos principalmente a grandes proyectos, el régimen local apunta también a favorecer la participación de pymes y emprendimientos, ampliando el alcance de los incentivos.