Invitan a las escuelas a crear una bandera argentina con productos reciclados: cómo inscribirse

La Municipalidad de Neuquén lanzó el concurso “Mundial de Banderas”, una propuesta destinada a estudiantes de cuarto grado de las escuelas de la ciudad, quienes deberán confeccionar banderas utilizando exclusivamente materiales reciclados.

La iniciativa fue presentada por el subsecretario de Limpieza Urbana y presidente del Comité de Urbanismo y Ciudad Sustentable, Cristian Haspert, en el marco de las actividades por el Día de la Bandera. En diálogo con AM550, el funcionario explicó que la idea surgió a partir de una experiencia realizada el año pasado en el CPEM 54 del barrio San Lorenzo.

“Nos gustó tanto la propuesta que los invitamos una semana a exponer en el hall de la Municipalidad banderas muy lindas hechas con residuos que se les dio otra oportunidad”, señaló.

Cada institución educativa podrá presentar una única bandera realizada por alumnos de cuarto grado, con medidas de 1,20 por 90 centímetros y confeccionada en su totalidad con materiales reciclados. “Toda la escuela puede juntar material reciclado y cuarto grado, con el área de plástica, lleva adelante la bandera”, explicó el funcionario. Además, aclaró que la inscripción estará abierta hasta el 5 de junio a través de las plataformas digitales del municipio.

La votación se realizará mediante las redes oficiales de la Municipalidad de Neuquén, donde podrán participar padres, abuelos, docentes y estudiantes. “Los que van a elegir van a ser los mismos alumnos y la comunidad a través de las páginas de la municipalidad”, indicó Haspert.

Haspert presentó el “Mundial de Banderas” para promover el reciclaje escolar.

Las banderas deberán incluir la identificación de la escuela participante y las 20 más votadas serán exhibidas en el espacio Arte Capital, mientras que habrá premios para las instituciones ganadoras y sus bibliotecas.

Desde el municipio destacaron que la propuesta busca promover la educación ambiental, la reutilización de residuos y la separación en origen. En ese sentido, Haspert recordó que más de 7.200 estudiantes participaron durante el último año en los talleres del programa Ciudad Más Limpia, orientados a reducir microbasurales y fomentar hábitos sustentables en la comunidad educativa.

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