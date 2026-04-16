La ciudad de Neuquén alcanzó en marzo un récord en materia de reciclado: la Planta de Separación de Residuos del Complejo Ambiental procesó, comercializó y vendió 107 toneladas de materiales secos, el mejor registro desde que funciona este sistema de gestión de residuos.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana del municipio, destacó en diálogo con La Primera Mañana por AM550 la importancia de este logro: “Todo un récord para nosotros. El esfuerzo que hacen los vecinos en la separación domiciliaria, lo que se genera a través de los centros de transferencia, lo que viene de los cuatro municipios que traen residuos a la ciudad de Neuquén y lo que viene de los programas de puntos verdes y del retiro puerta a puerta… la verdad que le decía, para nosotros es todo un récord, es la primera vez que superamos las 100 toneladas en un mes”, afirmó.

El funcionario subrayó además el rol de la cooperativa que administra la planta: “Esta planta modelo permanentemente incorpora personas de la actividad informal del reciclado a la formalidad. Es una alternativa de trabajo dentro de la formalidad que permite justamente incrementar los volúmenes de material procesado”.

Baggio animó a los vecinos a continuar colaborando con la separación de residuos en sus hogares. “Todos tenemos un cesto de residuo en nuestra casa. Bueno, pongamos un cesto más, separemos allí lo seco, que eso en las rutas diferenciadas de lunes y jueves llega clasificado allá y permite incrementar la producción porque todo ingresa a una cinta transportadora y cuando el material está preclasificado en domicilios es mucho más fácil la separación”, manifestó.

El objetivo: llegar a las 150 toneladas

El funcionario también anunció un nuevo objetivo: “Queremos llegar a las 150 toneladas para el mes que viene. Así que ese es el objetivo que nos pusimos”.

Los trabajadores de la planta se encargan de clasificar, enfardar y vender materiales como plástico, papel, cartón, vidrio, film y aluminio a empresas recicladoras, reintegrándolos a la economía circular.

El Complejo Ambiental de Neuquén, considerado uno de los más completos de la región, cuenta además con espacios de compostaje, una planta de biogás y un relleno sanitario, procesando la totalidad de los residuos que genera la ciudad.

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