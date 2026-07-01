En Junín de los Andes cada vez aparecen más imágenes del jabalí que se pasea por diferentes barrios de la ciudad. Vecinos comparten en redes sociales registros de cámaras de seguridad en los que se observa al animal silvestre desplazándose por calles urbanas, aparentemente desorientado. El dato curioso que destacan los especialistas es que no le teme a las personas.

El ejemplar fue visto en sectores cercanos al centro de la ciudad y también en el barrio Lonquimay, donde residentes difundieron videos e imágenes en plataformas digitales. Ante esta situación, la Delegación de Fauna local confirmó que realizará recorridos preventivos en las zonas donde fue detectado el animal.

El objetivo de estas acciones es monitorear sus desplazamientos, analizar su comportamiento y evaluar si será necesaria una intervención que permita resguardar tanto al jabalí como a la población. Así lo informaron desde el organismo provincial, que sigue de cerca la situación.

El responsable del área, Franco Rifo, explicó que una de las principales preocupaciones es la conducta del animal frente a la presencia humana. “Se muestra tranquilo ante la presencia de personas y ha logrado desplazarse por distintos barrios e incluso por la zona céntrica, a pesar del movimiento habitual y de la presencia de perros sueltos”, señaló en diálogo con el programa En Contacto con la Gente.

El funcionario indicó que este comportamiento no es habitual en un animal silvestre, ya que en condiciones normales un jabalí huye al detectar personas a varios metros de distancia. Esta conducta genera la hipótesis de que el ejemplar podría haber tenido algún tipo de contacto previo con seres humanos, aunque aclaró que no existen elementos que confirmen que haya estado en cautiverio.

Desde la Delegación de Fauna señalaron que, por el momento, la principal medida será el monitoreo constante. Sin embargo, no se descarta una eventual intervención para la captura del animal, con el fin de evaluar su estado sanitario y definir su posible reubicación en un ambiente adecuado.

¿Qué hacer ante la aparición de un jabalí?