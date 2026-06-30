Un jabalí fue nuevamente registrado en Junín de los Andes durante la noche del lunes y la mañana de este martes, en inmediaciones de la zona céntrica de la localidad. La presencia del animal fue captada por cámaras de seguridad y también por vecinos que lograron filmarlo con sus teléfonos celulares.

De acuerdo con los registros difundidos, el ejemplar se desplazaba en cercanías del casco urbano y mostraba signos de desorientación, lo que generó preocupación entre los habitantes del sector. Se trata de la segunda aparición en pocos días, lo que refuerza la inquietud en la comunidad.

Este martes por la mañana, vecinos volvieron a reportar su presencia y compartieron nuevas imágenes en redes sociales, donde se observa al animal deambulando sin un rumbo claro.

Ante la reiteración de estos episodios, los vecinos esperan la intervención de las autoridades locales y de organismos de fauna para evaluar la situación y determinar cómo proceder.

Recomendaciones ante el encuentro con un jabalí

Ante la aparición de un jabalí en zonas urbanas o cercanas a viviendas, las autoridades recomiendan mantener una conducta preventiva para evitar riesgos: