El ejemplar de jabalí que fue divisado en los últimos días en Junín de los Andes será seguido de cerca por personal de la Delegación de Fauna de esa localidad. El responsable del área, Franco Rifo, indicó que realizarán recorridos preventivos para evaluar la situación.

Rifo detalló que el animal fue visto en la zona céntrica y el barrio Lonquimay, y demostró un comportamiento calmo ante la presencia de personas y animales domésticos, incluso perros sueltos.

Vecinos de distintos sectores de la ciudad compartieron registros de su paso

En diálogo con el sitio En Contacto con la Gente, el referente de Fauna señaló que el comportamiento del jabalí llama la atención, ya que se muestra tranquilo ante la presencia de personas y ha logrado desplazarse por distintos barrios. Habitualmente, ejemplares de esta especie huyen cuando detectan la presencia de personas que se acercan a pocos metros de distancia.

La habitualidad que mostró el animal hace presumir que pudo haber tenido contacto previo con seres humanos, aunque no sea posible afirmar que haya estado en cautiverio.

No definieron cómo van a reubicarlo

Desde el área de Fauna indicaron que van a evaluar el método para reubicarlo. En caso de ser necesario, adelantaron que van a recurrir a un veterinario para determinar la aplicación de tranquilizantes.

El objetivo, aclararon, es garantizar la seguridad tanto del animal como de los vecinos y mascotas. Mientras tanto, se replican los posteos en redes sociales dando cuenta del recorrido del jabalí que continúa suelto en Junín de los Andes.