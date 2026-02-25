Villa la Angostura fue el epicentro de un nuevo encuentro del Consejo de Seguridad Ciudadana

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, encabezó en Villa la Angostura una nueva sesión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de la región Lagos del Sur, como parte de la implementación de la Ley Provincial Nº 3515.



El encuentro reunió a intendentes, representantes del Poder Judicial, autoridades policiales y funcionarios provinciales, con el objetivo de consolidar la articulación institucional y profundizar una agenda de trabajo enfocada en la prevención, la gestión del riesgo y la planificación territorial.



Al tomar la palabra, Nicolini sostuvo: “Estos espacios son muy importantes. Trabajar con los intendentes es clave, como también transparentar la labor que se viene realizando desde las diferentes instituciones. Hoy podemos mostrar orden y priorización con datos concretos, que reflejan la estrategia que lleva adelante este gobierno durante la gestión”.



El ministro remarcó además que “no es menor que los tres poderes del Estado estén trabajando de manera conjunta. De estos encuentros surgen las necesidades de cada zona y podemos dar respuestas concretas: destacamentos, capacitaciones, mayor presencia de personal y recursos específicos”.



En ese sentido, destacó que durante los últimos dos años se incorporaron 1.900 nuevos policías, fortaleciendo el despliegue territorial y sumando personal especializado. También se avanza en la ampliación del sistema de videovigilancia para que todas las ciudades estén monitoreadas.



En materia de infraestructura, el titular de Seguridad confirmó la construcción del edificio de la comisaría Cordones del Chapelco, la ejecución del destacamento en Meliquina y la finalización del destacamento de Muelle de Piedra en el ingreso a Villa La Angostura, como parte del fortalecimiento operativo en puntos estratégicos de la región.



Participaron también el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; el jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez; el subjefe de Policía, Walter San Martín; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez; el director provincial de Prevención, Tomás Di Clemente; y el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos; junto con los diferentes equipos técnicos del Ministerio de Seguridad.



En representación de los gobiernos locales asistieron el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer; la viceintendenta Tamara Martínez; el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño; el de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti; la presidenta de la comisión de fomento de Villa Traful, Roxana Chávez; y concejales de ambas localidades: Paula Vives, Jovita Brondo y Noelia Figueroa.



Por el Poder Judicial de Neuquén estuvieron presentes el fiscal general, José Gerez; el fiscal jefe, Gastón Avila; y autoridades policiales como el comisario inspector Miguel Poblete y el coordinador de la dirección Seguridad Lagos del Sur y director regional de Seguridad de la Policía de Neuquén, Guillermo Alfaro.



En la oportunidad, Gerez realizó una exposición sobre la evolución de los delitos por región y por ciudad, aportando estadísticas actualizadas para orientar la planificación estratégica.



