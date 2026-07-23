Una ayuda que va más allá del dinero

Con una inversión que ya supera los $946 millones, el Gobierno de Neuquén consolidó una política destinada a acompañar a jóvenes que buscan hacer crecer un emprendimiento, desarrollar un servicio profesional o transformar una idea en una fuente de trabajo.

Desde marzo de 2025 hasta la actualidad se otorgaron 190 créditos a través de las líneas Inclusión Financiera para Juventudes y Proyecta Futuro, dos herramientas que combinan financiamiento con acompañamiento técnico para fortalecer proyectos en toda la provincia.

La iniciativa no se limita al acceso al crédito. También incluye capacitaciones, orientación vocacional y laboral, asesoramiento personalizado y prácticas profesionalizantes, con el objetivo de brindar herramientas para que cada proyecto tenga mayores posibilidades de consolidarse.

Los números que muestran el crecimiento

La mayor demanda se concentró en la línea Inclusión Financiera para Juventudes, que otorgó 165 créditos con montos de hasta $5 millones. En tanto, Proyecta Futuro entregó 25 créditos, con financiamiento que puede alcanzar los $30 millones.

Ambos programas cuentan con asistencia financiera del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP) y están destinados a jóvenes que ya tienen un emprendimiento en marcha, una idea de negocio o prestan un servicio profesional con más de seis meses de antigüedad.

Durante 2025 la inversión alcanzó los $544.338.604, mientras que en lo que va de 2026 ya se destinaron $401.764.700, lo que eleva el desembolso total a $946.103.304.

Gastronomía, belleza y servicios, entre los sectores que más crecieron

Los proyectos financiados pertenecen principalmente a los rubros de gastronomía, servicios de belleza y bienestar físico, con emprendimientos distribuidos especialmente en las regiones Confluencia, del Pehuén y Alto Neuquén.

Los fondos se utilizan para adquirir maquinaria, herramientas, equipamiento y mobiliario, inversiones que permiten ampliar la capacidad de trabajo o mejorar los servicios que ofrecen los emprendedores.

Asesoramiento para que más proyectos puedan acceder

El acompañamiento comienza incluso antes de solicitar un crédito. Desde marzo de 2025, 2.150 jóvenes recibieron asesoramiento sobre las líneas de financiamiento disponibles y los requisitos para presentar sus proyectos.

Este año esa tarea se fortaleció con la creación del Consultorio de Financiamiento Joven, que ofrece asistencia técnica personalizada de manera presencial y virtual. Además, comenzó a trabajar directamente en barrios de la ciudad de Neuquén, como Valentina Sur, y prevé extender esta modalidad a otras localidades.

En paralelo, se formaron referentes en 40 localidades para que puedan orientar a otros jóvenes interesados en acceder a estas herramientas y acompañarlos durante el proceso de postulación.

Una política pensada para acompañar proyectos de vida

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, afirmó que desde el Gobierno provincial se impulsan herramientas "que permiten acompañar decisiones concretas de vida de las juventudes".

"Los jóvenes son protagonistas del Neuquén que viene y es una decisión política del gobernador Rolando Figueroa que desde el Estado los acompañemos en sus proyectos de vida", dijo Codermatz.

Por su parte, la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende, destacó que el trabajo que se viene desarrollando permite "generar oportunidades de crecimiento y formación a juventudes en todas las regiones", a partir de un acompañamiento que combina financiamiento, capacitación y asistencia técnica para quienes buscan desarrollar sus proyectos.