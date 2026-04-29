Este miércoles la Municipalidad de Neuquén entregó certificados de habilitación a elaboradores de alimentos, bajo una propuesta destinada a fortalecer a emprendedores locales y garantizar la producción y comercialización segura.

En este acto realizado en el municipio del centro, la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, destacó la importancia de esta instancia, que permite validar que los productos son aptos para el consumo.

“Hoy estamos entregando este certificado a los elaboradores de la sala, que garantiza que los productos son aptos para consumo, a partir de los análisis realizados por el laboratorio municipal”, explicó la funcionaria.

Por su parte, Alberto Querci, coordinador de Integración Socioproductiva, agregó: “Hoy es un día especial porque estamos entregando nuevos productos con número de registro a emprendedores que han pasado por entre 30 y 40 días de capacitación y trabajo en la sala de elaboración, acompañados por el municipio y el equipo técnico”, expresó.

“El proceso culmina con el análisis de los productos para su aprobación final, lo que garantiza que puedan ser comercializados de manera segura”, finalizó.

Asimismo, subrayó que el acompañamiento continuará: “Si bien celebramos este avance, todavía quedan más emprendedores por acompañar en este camino, y ese es el compromiso”.

Qué opinaron los beneficiados

Desde el sector emprendedor, Susana Ceballos, de Monguen Rupug, compartió que “todo este proceso ha sido un gran trabajo en equipo, desde la selección de la materia prima hasta la comercialización y el cumplimiento de los requisitos legales”.

Finalmente, Ceballos remarcó que “gracias a estos registros, podemos acceder a más mercados y proyectar el crecimiento de nuestro emprendimiento”.