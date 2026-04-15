En un mercado global donde la digitalización avanza a pasos agigantados, la seguridad de la información ya no es una opción, sino una exigencia. Bajo esa premisa, el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) ha marcado un precedente histórico al obtener la certificación internacional WLA-SCS:2024 Nivel 2, otorgada por la Asociación Mundial de Loterías (WLA, por su sigla en inglés).

Con este logro, el IJAN no solo reafirma su gestión en la provincia de Neuquén, sino que se posiciona como el primer ente regulador de Argentina y uno de los únicos en Sudamérica en cumplir con esta rigurosa norma global. Pero, ¿qué significa esto para el vecino que decide realizar una apuesta?

WLA-SCS: 2024 Nivel 2 o el "blindaje" de la confianza

La certificación WLA-SCS:2024 (Nivel 2) es el estándar de oro en la industria del juego de azar. No es sólo un galardón de cumplimiento, sino un sistema integral que audita la seguridad de los sorteos, la integridad de los datos de los usuarios y la transparencia en el pago de los premios.

"Este tipo de avales garantizan a la ciudadanía un entorno de juego legal y seguro, alejando cualquier riesgo de fraude o manipulación en la era digital", destacaron desde el organismo.

Inteligencia Artificial y privacidad, a la vanguardia tecnológica

El plan de modernización del IJAN no se detiene en la seguridad operativa. El instituto de juegos de azar de Neuquén ya se encuentra implementando estándares de última generación que lo sitúan a la par de las loterías más importantes de Europa y Norteamérica:

Protección de la privacidad (ISO/IEC 27701:2025)

La provincia de Neuquén se anticipa a las nuevas normativas de gestión de datos personales, asegurando que la información de cada apostador esté protegida bajo protocolos de privacidad de nivel internacional.

Inteligencia Artificial responsable (ISO/IEC 42001:2023)

En un hecho inédito para el sector público regional, el IJAN suma un sistema de gestión para el uso ético y transparente de la IA, optimizando procesos internos sin descuidar la gobernanza.

Un organismo con estándar mundial

La estrategia del IJAN busca acompañar la evolución del ecosistema digital. Al certificar bajo estas normas, el organismo asegura que sus procesos internos son auditables y están alineados con las mejores prácticas de integridad del mundo.

Para la provincia, este avance significa mucho más que prestigio institucional: es la consolidación de un sistema de juego responsable donde el Estado garantiza que cada peso apostado y cada dato compartido circulen por un circuito de transparencia total. En un contexto donde el juego ilegal online representa un desafío creciente, Neuquén responde con tecnología, regulación y, sobre todo, seguridad certificada.