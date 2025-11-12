Quedó inaugurada en el hall de la Legislatura de Neuquén la muestra fotográfica “Calendario Cultural y Social IJAN 2026”, una exposición que celebra la identidad, la diversidad y el espíritu del pueblo neuquino. La propuesta reúne 25 fotografías seleccionadas que integrarán el calendario institucional del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) para el año 2026.

Las obras fueron elegidas en el marco de un concurso fotográfico provincial que convocó a más de 60 participantes, entre profesionales y aficionados, quienes presentaron imágenes que retratan costumbres, paisajes, oficios, celebraciones y momentos cotidianos de la vida neuquina. Del acto inaugural participaron Mariana Valdebenito, secretaria de Cámara de la Legislatura; Diego Viscardi, vicepresidente del IJAN; y Candela Bermúdez, coordinadora de Casa de las Leyes Espacio Cultural.

Durante la apertura, Bermúdez dio la bienvenida y destacó la importancia de que la Legislatura sea sede de esta muestra itinerante: “Gracias al IJAN por elegirnos para ser parte de este comienzo. Felices de estar compartiendo este momento y de ver imágenes que representan la belleza que tenemos en la provincia”, expresó.

Por su parte, Viscardi explicó el objetivo del concurso: “Queríamos fomentar un banco propio de imágenes para que cada mes del año refleje nuestra neuquinidad: nuestros paisajes, nuestras personas, nuestra fauna y flora. La base del concurso era reflejar la neuquinidad en todos sus aspectos, y creemos que lo logramos”, señaló.

Finalmente, Valdebenito transmitió el saludo de la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, y destacó: “Gracias por permitir que esta Legislatura sea la primera en mostrar estas imágenes artísticas. Felicitaciones y esperamos seguir trabajando juntos”. La muestra, montada con la colaboración de Casa de las Leyes, podrá visitarse hasta el 17 de noviembre, de 8 a 15 horas, en el hall central de la Legislatura. La entrada es libre y gratuita.