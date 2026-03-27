El mercado español de apuestas muestra una evolución marcada por la diversificación fuera del fútbol, según un reciente informe de Sportium que analiza los eventos más apostados durante 2025 en los canales retail y digitales.

Loterías electrónicas como la italiana “10eLotto”, la griega “Kino” y la española “L’Express” se consolidan como las principales opciones en el segmento retail, ocupando el Top 3 de eventos más apostados aparte del fútbol. Estas loterías rápidas, con resultados inmediatos, representan el 23% del total de apuestas en 2025, destacándose por su accesibilidad y frecuencia.

Junto a ellas, las carreras de galgos mantienen un lugar destacado, especialmente en el Reino Unido, donde los canódromos tradicionales son epicentro de estas apuestas. De hecho, según Sportium, esta categoría supera ligeramente a las loterías electrónicas en número total de apuestas dentro del canal retail, posicionándose como la primera opción fuera del fútbol. Las carreras de caballos completan el podio, evidenciando la preferencia por apuestas que combinan tradición y emoción rápida, siempre bajo un marco regulatorio estricto.

En deportes, baloncesto y tenis cierran el top 5 de categorías por volumen de apuestas, con la NBA destacándose como la cuarta liga más apostada del año.

En el ámbito regional, la lotería electrónica domina la mayoría de las Comunidades Autónomas como el evento más apostado de 2025. Sin embargo, hay excepciones: en Andalucía y Navarra, la NBA lidera, en La Rioja las carreras de caballos, y en Ceuta las carreras de galgos son las preferidas.

Aparte de apuestas el fenómeno eSports redefine el ocio español

Por otro lado, el fenómeno de los eSports se ha consolidado en el canal digital, con cinco eventos dentro del Top 10 de apuestas para 2025, representando cerca del 20% del volumen total en esta modalidad. La liga “Esoccer H2H GG League”, basada en sesiones rápidas de 8 minutos del juego EA Sports FC (antes FIFA), lidera el ranking digital, seguida por la NBA y la “Ebasketball H2H GG League”, que utiliza el juego 2K.

El análisis también destaca que, aunque los eSports concentran muchos eventos con gran actividad, el tenis y el baloncesto superan en volumen global de apuestas por categoría. Esto se debe a la amplia variedad de torneos en tenis, que incluyen ATP, Challenger y Grand Slams, lo que genera una mayor diversificación para los apostadores.

En definitiva, Sportium refleja una tendencia clara: más allá del fútbol, que sigue siendo el rey indiscutible, los usuarios buscan cada vez más formatos que ofrezcan rapidez, emoción y premios inmediatos, consolidando la relevancia creciente de las loterías electrónicas y los eSports en el mercado español de apuestas para 2025.