Jueves con frío matinal, algunas nubes y tiempo estable en gran parte de Neuquén

La provincia de Neuquén transitará este jueves 2 de julio bajo condiciones típicamente invernales. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan mañanas frías con heladas en amplios sectores, nubosidad variable y temperaturas agradables para la época durante la tarde en los valles. En la cordillera persistirá el ambiente fresco, aunque sin precipitaciones relevantes previstas para la jornada.

Neuquén capital: una tarde agradable tras una mañana helada

La capital neuquina tendrá un comienzo de jornada con temperaturas cercanas a los 0°C y posibles heladas en zonas suburbanas. El cielo se presentará parcialmente nublado y el viento soplará débil del sector oeste. Hacia la tarde, la temperatura ascenderá hasta ubicarse entre los 14°C y 16°C, generando condiciones agradables para las actividades al aire libre.

Zapala: frío intenso al amanecer y cielo variable

En la ciudad del centro de la provincia se espera una mañana muy fría, con registros bajo cero y formación de escarcha. Con el correr de las horas, el cielo alternará entre nubes y claros, mientras que la máxima rondará los 11°C o 12°C. No se prevén precipitaciones ni vientos de relevancia.

Chos Malal: estabilidad y buen tiempo en el norte neuquino

La localidad cabecera del norte provincial tendrá una jornada estable, con temperaturas bajas durante las primeras horas y una recuperación térmica moderada por la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las máximas podrían alcanzar los 13°C o 14°C. El viento será leve y no se esperan fenómenos adversos.

San Martín de los Andes: aire cordillerano y ambiente fresco

La ciudad cordillerana continuará bajo condiciones invernales. El jueves se presentará con abundante nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 2°C y los 9°C. Aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto, el SMN no anticipa lluvias ni nevadas significativas para la jornada.

Villa La Angostura: frío persistente y nubosidad variable

En Villa La Angostura el ambiente seguirá siendo típicamente invernal. La mínima estará cerca de los 1°C o 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 8°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado a mayormente cubierto, con viento débil y buenas condiciones para las actividades turísticas de invierno.

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones estables continuarán predominando durante los próximos días en gran parte de Neuquén, con mañanas frías, heladas y temperaturas acordes a la estación.