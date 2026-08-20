Neuquén atravesará este jueves 20 de agosto una jornada marcada por el frío temprano, cielo mayormente cubierto y viento moderado en varios sectores de la provincia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas continuarán en valores típicamente invernales, con heladas en algunas localidades y condiciones más inestables sobre la región cordillerana.

El SMN recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones de alertas meteorológicas. Esta sugerencia cobra especial importancia en las zonas cordilleranas, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el transcurso del día.

Neuquén capital: nubosidad y una tarde fresca

La capital neuquina tendrá una mañana fría con temperaturas cercanas a los 0°C y presencia de nubosidad durante gran parte del día. La máxima rondará los 19°C, mientras que el viento del sector sudeste podría alcanzar ráfagas cercanas a los 50 km/h durante la tarde. Hacia la noche se mantendrán las condiciones estables y el cielo cubierto.

Zapala: frío temprano y cielo mayormente cubierto

En el centro de la provincia se espera una jornada fría desde las primeras horas, con posibles heladas matinales. El cielo permanecerá mayormente cubierto y las temperaturas se mantendrán bajas durante gran parte del día. El viento soplará de manera moderada, especialmente durante la tarde.

Chos Malal: temperaturas bajas y viento en el norte neuquino

La región norte continuará bajo condiciones invernales. Se prevé una mañana muy fría, con registros cercanos al punto de congelación y cielo cubierto. Durante la tarde las temperaturas tendrán una leve recuperación, aunque el ambiente seguirá fresco y ventoso.

San Martín de los Andes: posibilidad de precipitaciones aisladas

La localidad cordillerana tendrá una jornada con abundante nubosidad y probabilidad de lluvias débiles aisladas durante algunos momentos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 3°C y 10°C, con viento del sudoeste y condiciones típicas de pleno invierno en la región andina.

Villa La Angostura: ambiente frío y nuboso

Villa La Angostura continuará con temperaturas bajas y cielo cubierto. No se descartan precipitaciones débiles en sectores cercanos a la cordillera, mientras que las máximas se mantendrán en valores moderados para la época. Las condiciones de humedad y frío seguirán predominando durante toda la jornada.