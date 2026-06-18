El avance de una masa de aire frío continuará marcando las condiciones meteorológicas en Neuquén durante este jueves 18 de junio. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con temperaturas invernales, cielo entre parcialmente nublado y mayormente cubierto según la región, y ambiente frío durante gran parte del día.

Neuquén capital: mañana fría y tarde fresca

En la capital neuquina se prevé una jornada con nubosidad variable y temperaturas bajas durante las primeras horas del día. La mínima rondará los 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 12°C. El viento será leve a moderado del sector sudoeste, favoreciendo una sensación térmica más baja durante la mañana.

Zapala: heladas y ambiente invernal

La ciudad de Zapala tendrá una de las mañanas más frías de la región centro de la provincia. Se esperan heladas matinales, con temperaturas cercanas a los -2°C y una máxima que podría ubicarse entre los 8°C y 10°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones.

Chos Malal: frío intenso en el norte neuquino

En el norte provincial las condiciones serán similares. Chos Malal registrará una mínima cercana a 1°C y una máxima de alrededor de 12°C. La nubosidad se mantendrá presente durante buena parte del día, aunque con algunos períodos de mejora. El viento aumentará levemente durante la tarde.

San Martín de los Andes: jornada fría en la cordillera

La localidad cordillerana continuará bajo la influencia del aire frío. El SMN prevé temperaturas entre 1°C y 8°C, con cielo mayormente nublado y condiciones de humedad elevadas. No se descartan precipitaciones débiles aisladas en sectores cercanos a la montaña.

Villa La Angostura: bajas temperaturas y nubosidad

Villa La Angostura tendrá otra jornada típicamente invernal. La temperatura mínima se ubicará cerca de 0°C y la máxima rondará los 7°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado a mayormente cubierto, con ambiente frío durante todo el día y posibles heladas durante la mañana.