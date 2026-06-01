El mes de junio comenzará con una jornada fresca, húmeda y con probabilidades de lluvias en la ciudad de Neuquén, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 12 grados y probabilidades de precipitaciones que oscilarán entre el 10 y el 40 por ciento. Además, se prevén vientos del sector este con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad rondará el 67 por ciento y la visibilidad será regular durante las primeras horas del día.

Para después del mediodía, el pronóstico anticipa lloviznas y una temperatura máxima estimada en 14 grados, mientras que los vientos continuarán soplando desde el este, aunque con menor intensidad, entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 11 grados y las probabilidades de lluvia bajarán al 10 por ciento. Los vientos se mantendrán leves y sin cambios significativos en la dirección.