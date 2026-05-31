Llega junio con la incorporación del ítem “Neuquinidad” en el puntaje docente: qué implica

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén dio luz verde para que a partir de mañana, lunes 1 de junio, se habilite en todo el territorio la presentación de títulos obtenidos en instituciones educativas públicas para acceder al ítem “Neuquinidad”, el cual será parte del sistema de clasificación de los docentes de la jurisdicción norpatagónica.

La medida que implementará la Provincia a partir de mañana permitirá dar puntaje extra para quienes hayan obtenido sus títulos en todos los niveles académicos (primario, secundario, superior o universitario) y en las instituciones públicas de toda la región.

De acuerdo a lo que informaron desde el Gobierno, la documentación tendrá que presentarse ante Juntas de Clasificación del organismo durante el mes de junio.

Señalaron desde el CPE que la iniciativa busca generar mayor equidad en los procesos de clasificación, al tiempo que reconoce la formación académica desarrollada dentro del sistema educativo.

Además, destacaron que el nuevo ítem valorará la trayectoria de quienes realizaron sus estudios en escuelas, institutos y universidades de la Provincia, fortaleciendo el reconocimiento a la formación local.

La incorporación de “Neuquinidad” forma parte de una política destinada a poner en valor la educación neuquina y equilibrar las condiciones de acceso a los listados de clasificación docente.

Antecedente



El cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobó en febrero por mayoría e iniciativa del Ejecutivo una resolución que establece pautas de valoración para el acceso a cargos y horas docentes, que contempla, en Títulos y Antecedentes un ítem vinculado a la condición de egresados neuquinos.



El mismo determina diferentes puntajes para los docentes de nivel Primario, Secundario, Superior No Universitario y Universitario (para egresados de la UNCo, UNRN, UFLO y universidades de gestión privada con sede física en Neuquén).



La normativa apunta a la jerarquización de la formación académica respecto a los años y cargas horarias acreditados en ese proceso. Atendiendo a generar equidad a la hora de asignar puntaje es que se implementa el ítem “Neuquinidad”, que otorgará un plus a egresados de institutos y universidades regionales.

