El Tren Patagónico informó que durante el mes de junio se suspenderá de manera programada el servicio que une Viedma con Bariloche, debido a tareas de mantenimiento sobre las vías y el material rodante. La medida busca fortalecer la seguridad y optimizar el servicio de cara a la temporada invernal, en un contexto donde la demanda de pasajeros suele incrementarse por el turismo y la conectividad regional.

Desde la empresa explicaron que los trabajos incluyen la revisión integral de locomotoras y coches, además de la intervención en sectores críticos de la traza ferroviaria, con el objetivo de garantizar estándares de calidad y seguridad para todos los pasajeros.

En paralelo, se confirmó que el Tren Expreso Rionegrino (TER) continuará funcionando con normalidad en el tramo Ingeniero Jacobacci–Bariloche, asegurando la conectividad de la Región Sur y evitando que la suspensión afecte de manera total el servicio ferroviario.

Se destacó que la suspensión es temporal y preventiva. El anuncio incluyó además un detalle de los trabajos previstos, que abarcan la puesta a punto de material rodante y la verificación de sistemas de seguridad.

Las tareas se realizarán durante todo el mes de junio y que el servicio regular se retomará una vez finalizadas las intervenciones programadas. También se indicó que los pasajeros podrán acceder a información actualizada sobre horarios y disponibilidad a través de los canales oficiales de la empresa.

De esta manera, el Tren Patagónico busca garantizar que el servicio se mantenga en condiciones adecuadas para la circulación, con el objetivo de preservar la seguridad de los usuarios y la continuidad de la operación ferroviaria en la provincia