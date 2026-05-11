El Plenario de UnTER definió por amplia mayoría adherir al paro provincial convocado por la CTA Autónoma para el martes 12 de mayo, con el objetivo de participar activamente en la 4° Marcha Universitaria Nacional. La medida se incluye en la defensa de las universidades públicas, el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y el repudio al ajuste y la represión ejercida por los gobiernos provincial y nacional.

La organización gremial resolvió acompañar la propuesta impulsada por las universidades, que prevé confluir y movilizar en tres puntos de la provincia: Viedma, Roca y Bariloche. En cada ciudad se convocará a concentraciones y marchas junto a otros sectores sociales y sindicales, reforzando la unidad de acción en defensa de la educación pública.

Las definiciones surgen de la mesa de coordinación de sindicatos de Río Negro, tal como lo mandató el último Congreso de UnTER realizado en Fernández Oro. La decisión se suma a las medidas de fuerza que el gremio viene sosteniendo en las últimas semanas, en reclamo de la reapertura de paritarias y la recomposición salarial acorde a la inflación, demandas que ya fueron expresadas en las movilizaciones docentes en Cipolletti, Cinco Saltos y en el puente que une Neuquén con Río Negro.

Desde UnTER remarcaron que la participación en la marcha universitaria nacional representa un paso más en la construcción de unidad con otros sectores de trabajadores y estudiantes, en un contexto de creciente conflictividad social. “La fuerza de la docencia organizada se expresa en las escuelas y en las calles”, señalaron desde el gremio, reafirmando la continuidad del plan de lucha.