El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, lanzó un fuerte mensaje en redes sociales reclamando que los recursos del impuesto a los combustibles se destinen directamente a la gente. “De cada cuatro litros, Milei se queda con lo que cuesta uno. Pero solo Dios sabe en qué lo gasta, porque obra pública no quiere hacer, ni mantener al menos las rutas que día a día se destruyen de manera irremediable”, escribió Pesatti en su publicación.

El dirigente planteó que, si el Gobierno nacional decidió frenar la inversión en infraestructura, al menos debería redirigir esos fondos al transporte público, para acompañar a trabajadores, estudiantes y usuarios en general.

“Que la plata del impuesto a los combustibles vuelva a la gente”, enfatizó.

Pesatti advirtió que el costo del transporte se ha vuelto insostenible tanto para la población como para municipios y provincias, que no cuentan con fuentes de financiamiento suficientes para subsidiarlo. En ese sentido, propuso que la gratuidad del servicio sea una medida concreta para enfrentar la crisis.

El mensaje del vicegobernador se suma a las críticas de distintos sectores que cuestionan la falta de inversión nacional en rutas y obras públicas, y que reclaman alternativas para sostener el sistema de transporte en medio de la crisis económica.

La publicación generó repercusión inmediata en el ámbito político provincial, donde referentes de la oposición y del oficialismo coincidieron en señalar la necesidad de un debate profundo sobre el destino de los impuestos y el financiamiento del transporte. En paralelo, organizaciones sociales y gremiales remarcaron que el aumento de tarifas golpea de manera directa a los sectores más vulnerables, y que la ausencia de subsidios compromete la movilidad cotidiana de miles de personas.

Pesatti insistió en que el impuesto a los combustibles debe tener un fin social concreto, ya sea en infraestructura o en transporte, y que no puede quedar diluido en gastos que no se traducen en beneficios para la ciudadanía. “Si Nación no quiere hacer obra pública, que al menos garantice que la gente pueda viajar sin que el costo se vuelva un obstáculo insalvable”, remarcó.