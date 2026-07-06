Juró el flamante juez del Tribunal Federal de Juicios de Neuquén: qué dijo Figueroa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa participó esta mañana del acto de jura de Pablo Matkovic como flamante juez del Tribunal Federal de Juicios de Neuquén, en un contexto de profundización de la lucha contra el delito durante la actual gestión.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa expresó: “La profundización del combate contra el delito es un compromiso que asumimos desde el primer día de gestión y que honramos con inversiones, modernización, capacitación, planificación y decisión política”.

“Es una lucha que damos de manera coordinada entre los distintos poderes del Estado para que quienes eligen el camino del delito respondan ante la Justicia y terminen donde deben estar: tras las rejas”, comentó.

Y concluyó: “Con esa convicción acompañamos a Pablo Matkovic en su jura como juez del Tribunal Federal de Juicios de Neuquén. Seguiremos trabajando todos los días para construir una provincia más segura para cada neuquino”.

El acto contó con la presencia entre otros del intendente de Neuquén, Mariano Gaido; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres; la senadora nacional, Julieta Corroza; y la diputada nacional, Karina Maureira.



