El gobernador Rolando Figueroa aseguró que la región de Los Lagos del Sur atraviesa una nueva etapa de desarrollo gracias al avance de obras estratégicas en infraestructura, educación, turismo y servicios. Durante una entrevista radial en San Martín de los Andes, sostuvo que "nuestra obsesión es mejorar el metro cuadrado de cada neuquino" y remarcó que el crecimiento generado por Vaca Muerta debe reflejarse en toda la provincia.

El mandatario afirmó que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió revertir años de desinversión y proyectar un esquema de crecimiento para toda la cordillera neuquina. En ese contexto, describió a San Martín de los Andes como una de las ciudades con mayor dinamismo de la provincia, junto con la capital neuquina, aunque señaló que ese crecimiento no estuvo acompañado durante años por la inversión pública necesaria. "Tuvo un crecimiento explosivo porque es hermosa, porque ofrece oportunidades, pero no existía la inversión pública necesaria para acompañar el desarrollo. Ahora estamos muy concentrados en todo esto", expresó.

Uno de los puntos que destacó fue el nuevo contrato de concesión del cerro Chapelco, que, según indicó, permitió incrementar la rentabilidad para el Estado y atraer inversiones privadas destinadas al desarrollo turístico.

También recordó el estado en que se encontraba el aeropuerto Aviador Carlos Campos y explicó que la provincia decidió ejecutar las obras por etapas para mantener operativa la terminal aérea. Tras finalizar el nuevo anexo, adelantó que avanzarán con la remodelación integral del edificio original para seguir fortaleciendo la conectividad de la región.

En materia urbana, Figueroa confirmó que la provincia trabaja en el proyecto para trasladar la terminal de ómnibus de San Martín de los Andes fuera del casco urbano y utilizar el predio actual para construir un centro de convenciones. "San Martín va a tomar otro vuelo", aseguró.

El gobernador también repasó el plan de infraestructura vial que se ejecuta en la región. Entre las principales obras mencionó la pavimentación de los accesos al lago Lolog, Villa Meliquina, lago Huechulafquen, donde además se incorporará una ciclovía, la ruta entre Villa Traful y Río Minero, y la ejecución de 100 cuadras de asfalto tanto en Junín de los Andes como en Villa La Angostura.

Además, destacó la inauguración de la línea eléctrica de Mamuil Malal y adelantó el proyecto para pavimentar el tramo hacia el paso Hua Hum, obras que, según señaló, fortalecerán la integración con Chile.

En educación, resaltó la finalización de tres escuelas primarias rurales en Lolog, Pil Pil y Lago Hermoso, además de los avances del nuevo edificio de la EPET de San Martín de los Andes y del natatorio que funcionará en el Centro de Educación Física junto a la EPET 21. "En educación hay que realizar las inversiones que queremos", sostuvo.

Respecto de los servicios esenciales, el mandatario recordó que la provincia decidió asumir directamente la interconexión eléctrica de Villa La Angostura para dar una solución definitiva al abastecimiento energético. "Nosotros asumimos el desafío: la vamos a hacer y vamos a tener la solución", afirmó.

También valoró la reactivación del Gasoducto Cordillerano, una obra que ya permitió incrementar la disponibilidad del servicio y habilitar nuevas conexiones domiciliarias en distintas localidades de la región.

Por último, señaló que continúa la construcción de la nueva planta de pretratamiento de efluentes cloacales de Villa La Angostura, financiada por la CAF, una infraestructura que consideró estratégica para proteger la calidad del agua de los lagos y preservar el ambiente en uno de los principales destinos turísticos de la provincia.