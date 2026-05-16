La Justicia sobreseyó al empresario Mariano Medel tras comprobarse su inocencia

Un empresario neuquino que había sido señalado como presunto integrante de una supuesta banda conocida como “Los Simuladores” fue sobreseído esta semana por la Justicia provincial, luego de que se comprobara que no existían pruebas para sostener una acusación en su contra.

Se trata de Mariano Alejandro Medel, quien desde el inicio de la investigación se ajustó a derecho, compareció ante la Justicia y presentó toda la documentación y los elementos requeridos durante el proceso judicial. Tras el análisis de las actuaciones y las pruebas reunidas, la fiscalía concluyó que no existían elementos que permitieran avanzar hacia un juicio.

Los hechos investigados se remontaban a 2022 y 2023, aunque el expediente quedó cerrado hace pocos días con el dictado del sobreseimiento total y definitivo.

Con intervención del juez Marco Lupica Cristo y de la fiscal Rocío Rivero, el acta judicial firmada el jueves pasado sostuvo textualmente: “Atendiendo que no existe controversia al respecto y se dan los recaudos de legalidad y admisibilidad, ordena el sobreseimiento total y definitivo del señor Mariano Alejandro Medel”.

Uno de los hechos investigados estaba vinculado al presunto alquiler fraudulento de 11 equipos especializados, generadores y torres de iluminación a la empresa M-TUS Servicios SRL, mediante la supuesta utilización de una identidad simulada a nombre de Matías Arriagada. Sin embargo, durante la investigación no se encontró evidencia alguna que acreditara participación o intervención de Mariano Medel en esos hechos.

La causa también incluía otros tres episodios: el alquiler de equipos viales y de energía a la empresa M&D de Bahía Blanca; la adquisición de materiales de construcción al corralón Butaló, de Bariloche; y el alquiler de 27 trailers a la firma Andariega, operaciones que habrían sido realizadas mediante identidades y empresas presuntamente falsas. En todos los casos, la investigación tampoco encontró elementos de prueba que vincularan al empresario con las maniobras denunciadas.

Finalmente, la resolución judicial estableció que “no existe posibilidad de que la fiscalía pueda producir prueba pertinente para elevar la causa a juicio”, luego de que durante toda la investigación no se encontraran evidencias ni elementos que acreditaran participación o involucramiento alguno de Mariano Medel en los hechos investigados. Por ese motivo, la Justicia dispuso su sobreseimiento total y definitivo y ordenó las comunicaciones correspondientes al Registro Nacional de Reincidencia.

La causa había alcanzado una importante repercusión pública en su momento, especialmente a partir de la comparación realizada por el periodista Guillermo Elia con la serie “Los Simuladores”, denominación que terminó instalándose mediáticamente alrededor del expediente. Ahora, tras el sobreseimiento definitivo y la comprobación de que no existieron pruebas que vincularan a Mariano Medel con los hechos investigados, trascendió que sus abogados analizan posibles acciones legales orientadas a reparar el daño sufrido y restablecer su nombre y honor.