El fiscal general de Neuquén, José Gerez habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de los convenios que se firmaron ayer entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad y Zapala para fortalecer el combate contra el tráfico de drogas en distintos puntos del territorio provincial.

En primer lugar, el funcionario sostuvo que “estos convenios que se van firmando de alguna forma fortalecen el plan de lucha contra el tráfico de drogas por parte de la Provincia”.

“Uno precipita la participación ciudadana a través de denuncias anónimas, hemos recibido desde mayo del año pasado más de 2.400 aportes de datos, los cuales han servido para que las investigaciones se inicien de manera eficaz y terminen con una condena. Hoy en Neuquén cada tres días hay un narco condenado y eso se debe a la gente que participa”, agregó José Gerez.

En esa línea dijo que “la idea de lo que se firmó ayer es que los municipios puedan dar a conocer esa herramienta a través de canales de difusión que crean conveniente. No se sabe quién es la persona que hace la denuncia, lo que hace que sean seguras”.

Otro de los convenios firmados ayer establece la posibilidad de usar un horno pirolítico que tiene Zapala para quemar la droga incautada en los allanamientos.

Con respecto al último de los acuerdos firmados, Gerez manifestó que el mismo “posibilita acceder a la base de obras públicas para determinar si un inmueble intervenido tiene o no un titular al momento en que se realiza la clausura, porque si un locador sabe lo que se está haciendo en su propiedad tiene una pena similar al narcotraficante; en cambio si lo desconoce se le puede devolver el inmueble”.

Por otro lado, José Gerez destacó “el compromiso político de los intendentes para que se puedan hacer acciones concretas contra el narcotráfico”.

“Tenemos más de 2.400 denuncias anónimas y más o menos por mes recibimos por código QR alrededor de 200. Son aportes de calidad porque se aportan nombres, en qué vehículo se mueven, inmueble, etcétera”, cerró el fiscal general en relación al aporte ciudadano.

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