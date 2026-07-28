La visita de Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, a yacimientos de Vaca Muerta, con la empresa YPF como principal anfitriona, fue repudiada desde el bloque kirchnerista de la Legislatura provincial por “representar la continuidad de un modelo de endeudamiento externo” que ha afectado “históricamente” la soberanía económica y “las condiciones de vida de la población”.

Los tres legisladores kirchneristas, Lorena Parrilli, Darío Martínez y Darío Peralta, firmaron el proyecto de declaración, apresuradamente presentado el mismo día en que la funcionaria del FMI recorrió instalaciones de YPF en Vaca Muerta, acompañada por el CEO de la empresa, Horacio Marín, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Como titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva representa el modelo económico de miseria planificada impuesto a un país soberano a través de una deuda externa con vencimientos insostenibles y la proscripción a la principal figura de oposición y, por ello, consideramos oportuno declarar lo poco grato de la visita oficial de esta funcionaria”, expresa el proyecto de declaración, que no olvida la presunta proscripción de Cristina Kirchner, actualmente presa en su domicilio tras ser condenada, entre sus argumentos.

Los legisladores sostienen que el actual nivel de endeudamiento (con el FMI) es consecuencia de los acuerdos suscriptos en 2018, 2022 y 2025. En ese sentido, cuestiona el destino de esos recursos y afirma que fueron utilizados para financiar la salida de capitales, en lugar de destinarse a obras de infraestructura, desarrollo productivo o inversión científica.

Criticaron además las condiciones establecidas en el programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025 y mencionaron, entre los compromisos asumidos con el Fondo, reformas en materia cambiaria, fiscal, tributaria, previsional y laboral, además de políticas vinculadas con privatizaciones, reducción de subsidios y desregulación de distintos sectores de la economía; todas cuestiones con las que, evidentemente, no están de acuerdo.