La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participará este jueves de un acto institucional en el que la petrolera será distinguida con el reconocimiento Marca País Argentina, en una ceremonia que pondrá en primer plano el rol estratégico de la compañía en el desarrollo energético nacional.

Durante el acto, también estarán presentes el presidente de YPF, Horacio Marín; el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; y la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura neuquina, Zulma Reina, entre otros funcionarios. La convocatoria refleja la importancia institucional del reconocimiento, pero también el peso que tiene hoy Neuquén en la agenda nacional.

La distinción Marca País Argentina no es un premio más. Se trata de una política pública diseñada para proyectar la imagen del país en el exterior, destacando sectores, empresas y productos que representan valores diferenciales de la Argentina. En este caso, el reconocimiento a YPF se apoya en su papel como empresa insignia del sector energético y en su protagonismo en el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo.

En los últimos años, YPF logró consolidarse como el principal operador en ese yacimiento, liderando inversiones, innovación tecnológica y crecimiento productivo. El impacto no se limita al sector energético: Vaca Muerta se convirtió en un motor económico para la provincia de Neuquén y en una pieza clave para el equilibrio macroeconómico del país, al aportar exportaciones, empleo y actividad en múltiples sectores vinculados.

La elección de Neuquén como sede del acto no es casual. La provincia se posicionó como el epicentro de la transformación energética argentina, atrayendo inversiones internacionales y desarrollando una infraestructura que acompaña el crecimiento sostenido de la producción. En ese marco, el reconocimiento a YPF también funciona como un mensaje hacia el exterior: Argentina busca consolidarse como un jugador relevante en el mercado global de energía.

Además, el evento llega en un momento en el que el Gobierno nacional intenta reforzar señales de estabilidad y proyección internacional, con el objetivo de atraer capitales y fortalecer sectores estratégicos. En ese esquema, la energía aparece como uno de los pilares centrales, y YPF como su principal emblema.

Más allá del carácter protocolar, el acto tendrá una fuerte carga política y económica. No solo por la presencia de figuras clave del Gobierno, sino porque vuelve a poner a Vaca Muerta en el centro del debate sobre el futuro productivo del país. Allí se juegan no solo inversiones millonarias, sino también la posibilidad de que Argentina consolide un perfil exportador sostenido en el tiempo.

Así, el reconocimiento Marca País Argentina a YPF no solo celebra logros pasados, sino que apunta a proyectar una visión de futuro. Una en la que Neuquén y Vaca Muerta aparecen como protagonistas indiscutidos de una nueva etapa para la economía argentina.