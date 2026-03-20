Neuquén vuelve a destacarse en el mapa laboral del país. Según los últimos datos del INDEC, la provincia cerró el cuarto trimestre de 2025 con una tasa de desocupación de 2,3%, lo que la ubica entre las más bajas a nivel nacional.

El dato no es aislado. Se inscribe en una tendencia que muestra estabilidad en el empleo y una dinámica sostenida en sectores clave de la economía regional.

Un indicador que se mantiene entre los más bajos

El informe ubica a Neuquén dentro del grupo de provincias con menor nivel de desocupación del país. Solo quedó detrás de Santiago del Estero (0,6%), Río Negro (1,3%), San Luis (1,5%) y Jujuy (2,2%).

La presencia de varias provincias del interior en ese ranking refleja un comportamiento diferente al de los grandes centros urbanos, donde el desempleo suele ser más elevado.

Energía, producción y servicios, los motores

Detrás de estos números aparece una combinación de factores. La actividad en Vaca Muerta sigue siendo uno de los principales impulsores, con impacto directo en la generación de empleo y en la demanda de servicios asociados.

A esto se suman sectores productivos y comerciales que mantienen un nivel de actividad constante, ampliando las oportunidades laborales en distintas áreas.

Un escenario que atrae inversiones

El comportamiento del empleo también está vinculado a un contexto que favorece la llegada de inversiones. La continuidad de proyectos, la estabilidad en la actividad y un esquema de funcionamiento previsible aparecen como elementos que sostienen el crecimiento.

En ese marco, distintas políticas apuntan a fortalecer el empleo local, con el objetivo de que el desarrollo económico tenga impacto directo en la población.

Un dato que se proyecta hacia adelante

El cierre de 2025 deja una señal concreta: Neuquén se mantiene entre las provincias con mejor desempeño laboral. Con sectores en expansión y una base productiva activa, el desafío ahora pasa por sostener esa tendencia en un contexto nacional más complejo.

Los números muestran un punto de partida sólido en un tema sensible como el empleo, en una provincia que continúa marcando diferencias dentro del país.