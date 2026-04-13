Una fila interminable desde Cipolletti

El inicio de la semana llegó con complicaciones para miles de automovilistas que intentan ingresar a Neuquén. La fila de vehículos se extiende desde los accesos hasta la calle Estado de Israel, en Cipolletti, a la altura del centro de operaciones de Vía Bariloche.

El tránsito avanza a paso mínimo y en algunos tramos directamente se detiene, lo que genera tensión entre quienes necesitan llegar a horario a sus trabajos o actividades.

Banquinas ocupadas y maniobras al límite

En medio de la espera, muchos conductores optan por circular por la banquina para intentar avanzar más rápido. Esa decisión agrava el escenario: levantan polvo, desordenan la fila y generan situaciones de riesgo.

Algunos utilizan un pasaje de tierra cercano a la zona de boliches, frente a la caminera, para reincorporarse a la ruta y cruzar hacia Neuquén. Otros continúan por la banquina hasta el sector del ex peaje, donde vuelven a la cinta asfáltica.

Estas maniobras, además de estar prohibidas, complican aún más la circulación y exponen a todos los que transitan por la zona.

El cuello de botella también se repite en Ruta 7

Las demoras no se limitan al puente. Sobre la Ruta 7, los embotellamientos se multiplican, especialmente en dos puntos críticos: el sector del cañadón de las cabras, donde se encuentra el desvío hacia la Autovía Norte, y la zona del ex peaje que deriva hacia el Parque Industrial.

En esos tramos, la circulación es lenta y con frecuentes frenadas, lo que incrementa el riesgo de incidentes.

Un choque y un auto en llamas

En medio del congestionamiento, un hecho sumó preocupación. Cerca de las 5 de la mañana, un Honda Civic gris chocó contra el guardarraíl a la altura del segundo derivador en Ruta 7 y se incendió.

El vehículo quedó sobre la banquina. Su propietario, con ayuda de otras personas, logró apagar el fuego antes de la llegada de los equipos de emergencia. Luego trabajaron en el lugar efectivos policiales y bomberos.

Presencia municipal para ordenar el tránsito

Ya dentro de la ciudad, en distintos tramos de la avenida Mosconi, personal municipal interviene para ordenar la circulación y evitar mayores complicaciones.

Los operativos buscan sostener el flujo en una zona exigida por el crecimiento del parque automotor y por los trabajos en marcha, que obligan a desvíos y reducciones de calzada.

Mosconi y Ruta 7: obras en marcha en los accesos más cargados

El panorama actual está atravesado por dos frentes de obra clave. Por un lado, los trabajos sobre la avenida Mosconi, uno de los principales ingresos a Neuquén, donde se realizan intervenciones que impactan directamente en la circulación diaria.

Por otro, el acceso norte sobre la Ruta 7 también avanza con tareas que buscan ampliar la capacidad y ordenar el tránsito en uno de los corredores más utilizados de la región.

Ambas obras explican parte de las demoras en horas pico, pero al mismo tiempo marcan una transformación en marcha. Con los trabajos en ejecución, el tránsito exige paciencia, aunque el objetivo es claro: un ingreso más ágil, con menos puntos críticos y mejores condiciones de seguridad para quienes todos los días entran y salen de la ciudad.