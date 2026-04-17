Lo que empezó como una tarde cualquiera en una plaza terminó en una historia que hoy sacude las finanzas de El Bolsón. Una joven se lesionó en un juego infantil y ahora la Justicia ordenó embargar parte de los fondos municipales para garantizar el pago de una indemnización que ya supera los 22,8 millones de pesos.

El fallo no deja margen para interpretaciones livianas. El Juzgado Multifueros avanzó con una medida concreta: retener hasta el 10% de los recursos que la Municipalidad recibe por coparticipación. Es dinero que entra todos los meses y que ahora tendrá destino fijo: saldar una deuda judicial que crece con intereses y costas.

Detrás de la cifra hay una escena puntual. Un juego infantil, una estructura defectuosa y una caída que dejó secuelas. La investigación judicial determinó que no fue un accidente inevitable, sino la consecuencia directa de un mantenimiento deficiente. El municipio, en su rol de guardián del espacio público, quedó en el centro de la responsabilidad.

La sentencia, dictada en 2025, fue clara: hubo daños físicos, odontológicos y psicológicos. La joven sufrió una incapacidad parcial y permanente, y eso tuvo traducción económica. La indemnización reconoció no solo el impacto inmediato del accidente, sino también sus consecuencias a largo plazo.

Pero el punto de quiebre llegó después. Con la liquidación aprobada, el municipio no pagó. El expediente avanzó entonces a la etapa de ejecución, y así apareció el embargo: una herramienta directa para forzar el cumplimiento.

Los números hablan por sí solos. El capital asciende a $22.840.846,23, pero la cuenta no termina ahí. A esa cifra se le suman intereses fijados por el Superior Tribunal de Justicia y costas del proceso que, de manera provisoria, ya rondan los 10 millones de pesos adicionales. La deuda, en definitiva, sigue engordando.

La decisión de embargar la coparticipación no es menor. Impacta de lleno en la administración diaria, en un contexto donde cada peso cuenta. Desde marzo, la retención ya está en marcha y seguirá hasta cubrir la totalidad del monto.