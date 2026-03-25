En una chacra de El Bolsón, un emprendimiento nacido en un contexto inesperado logró transformarse en un proyecto productivo con alcance nacional, basado en la elaboración de bebidas orgánicas y el uso de insumos propios. El proyecto de Valkyria Gin, liderado por Rodrigo Carbajal, surgió durante el aislamiento por COVID-19, cuando el productor decidió aprovechar el tiempo y los recursos disponibles en su chacra.

En diálogo con el programa “Tardes de Primera” con Huguex Cabrera, Carbajal explicó que la iniciativa comenzó con la destilación de bebidas a partir de insumos propios. “Empezamos a elaborar bebidas blancas y a destilar todo lo que se pudiera producir en la chacra”, señaló.

Producción orgánica y de kilómetro cero

Uno de los diferenciales de Valkyria Gin es su producción 100% orgánica, basada en el cultivo propio de botánicos como enebro, albahaca morada, coriandro y romero.

Además, el agua utilizada proviene de vertientes naturales, lo que refuerza el concepto de producto de “kilómetro cero”. “Sale directo de la chacra al consumidor”, indicó Carbajal.

El emprendimiento no se limita al gin. También produce whisky, pisco y destilados derivados de frutas locales. Entre ellos, se destaca un calvados obtenido a partir de manzanas cosechadas en la propia chacra, fermentadas y añejadas en barricas de roble.

El boom del gin en Argentina

Carbajal contextualizó el crecimiento del sector: en los últimos años, el mercado del gin en Argentina pasó de unas 20 marcas iniciales a más de 800 etiquetas.

Según explicó, su emprendimiento no solo elabora gin, sino que también provee enebro a otros productores del país, lo que le permite tener una visión amplia del crecimiento de la industria a nivel nacional y sudamericano.

Sabores según la temporada

La producción de Valkyria Gin se adapta a las estaciones y a la disponibilidad de insumos locales. Entre las variedades se encuentran:

Gin de azafrán, elaborado con flores frescas

Gin de lúpulo, típico de la región de El Bolsón

Gin de frambuesa, disponible todo el año mediante fruta congelada

Gin de ají y rosa mosqueta

Gin de hongo de pino

“Sacamos variantes según lo que ofrece el terruño”, explicó el productor.

Carbajal también detalló que cada variedad apunta a distintos perfiles de consumidores, desde opciones más aromáticas hasta sabores más intensos o sutiles, según el tipo de botánico utilizado.

Comercialización y alcance

Actualmente, Valkyria Gin tiene presencia en 10 provincias argentinas a través de distintos canales de venta.

Además, el emprendimiento realiza envíos directos a todo el país mediante comercialización online, principalmente a través de redes sociales.

La destilería está ubicada sobre la Ruta 40, kilómetro 1921,8, en el acceso norte a El Bolsón, donde también funciona un espacio de venta al público.

El origen del nombre Valkyria

El nombre del emprendimiento remite a la mitología nórdica. Según explicó Carbajal, durante la pandemia debieron producir su propio alcohol a partir de hidromiel debido a la escasez de insumos.

En ese contexto, eligieron el nombre Valkyria en referencia a las figuras mitológicas encargadas de servir hidromiel a Odín en el Valhalla.

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