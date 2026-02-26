Un operativo de rescate se concretó con éxito en la zona del cerro El Serrucho, detrás del vertedero municipal de El Bolsón, luego de que un vecino de Los Repollos permaneciera desorientado y expuesto a la intemperie durante toda la noche del martes. La acción fue llevada adelante por la Brigada de Rescates en Montaña del cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, con apoyo de la Patrulla de Montaña y personal policial.

El hecho se conoció alrededor de las 19 horas del martes, cuando la fuerza policial recibió el aviso de que un hombre se encontraba desorientado en el sector. La comunicación inicial fue transmitida a los bomberos, quienes se acercaron a corroborar el lugar. Sin embargo, se decidió no avanzar de noche debido a la complejidad del terreno, caracterizado por piedras sueltas y pendientes pronunciadas, lo que hacía riesgosa cualquier maniobra de rescate sin luz natural.

Desde Bomberos Voluntarios explicaron que el cerro Serrucho no es un área habitual para caminatas o senderismo, y que el hombre intentaba llegar a una laguna ubicada en altura, pero no logró completar el recorrido. Al caer la noche, sin linterna ni equipamiento adecuado, optó por detenerse y esperar. “No tenía lesiones, simplemente no se animó a bajar porque no se veía nada y es muy peligroso”, relató.

Durante la madrugada del miércoles, el hombre improvisó un pequeño refugio con palos y permaneció allí hasta la llegada de los rescatistas. Fue hallado en buen estado general, aunque con frío y hambre, ya que no contaba con elementos para pasar la noche.

Este miércoles, los equipos de rescate emprendieron la recorrida hasta el lugar y lograron ubicarlo. El procedimiento fue complejo por la pendiente del terreno y la presencia de arbustos en todo el recorrido, pero finalmente se concretó el traslado hasta un sitio seguro.

Desde Bomberos Voluntarios se reiteró la importancia de planificar las salidas a la montaña, llevar el equipamiento adecuado y evitar transitar zonas complejas sin luz natural, especialmente en sectores que no están preparados para actividades recreativas. El operativo fue considerado exitoso y destacó la coordinación entre las distintas fuerzas que participaron.