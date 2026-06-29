El último ataque vandálico contra la Estrella de Israel, ubicada en la plazoleta homónima sobre la calle Leloir de Neuquén capital, dejó mensajes ofensivos hacia la comunidad pintados con aerosol sobre el monumento, un símbolo que representa a parte de la población judía de la ciudad.

Como resultado, la DAIA Filial Allen, Cipolletti y Neuquén había emitido un comunicado, expresando su repudio al hecho vandálico y solicitando a las autoridades que identifiquen a los responsables y tomen medidas al respecto, ya que lo consideraban una agresión y ataque de odio contra la identidad y memoria del pueblo judío.

Cuando ocurrió el hecho también destacaron que estos episodios contribuían a profundizar la intolerancia y fomentar expresiones de antisemitismo, ya que en los escritos se podían leer consignas agraviantes contra Israel y su comunidad.

Tras esta situación que generó gran malestar en Neuquén debido a la intolerancia frente a la comunidad, actualmente la Estrella de la Plazoleta que representa a este grupo ya se encuentra nuevamente pintada como estaba previo al ataque.

La restauración del monumento permitió recuperar un espacio emblemático para la comunidad judía de Neuquén. El episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia de preservar los símbolos que representan a las distintas colectividades y fortalecer una convivencia basada en el respeto por la diversidad.