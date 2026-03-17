Este martes pasado el mediodía se desplegó un amplio operativo de emergencia en el Refugio del Hielo Azul, dentro del área del ANPRALE, en El Bolsón, para asistir a un hombre que sufrió un grave accidente en la montaña.

Según informó la Dirección de Operaciones de Protección Civil de Río Negro, la víctima fue un hombre de 30 años oriundo de Buenos Aires. El sujeto habría padecido un traumatismo de tórax luego de que un árbol de 20 metro de altura cayera sobre él, en proximidades del refugio.

En el rescate intervinieron de manera coordinada la Patrulla de Montaña de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios de El Bolsón y el Hospital local, bajo la supervisión de Protección Civil.

El rescate en helicóptero

Por la gravedad del incidente, se solicitó apoyo aéreo para lograr una evacuación rápida y segura en un sector de difícil acceso.

A las 12:45, un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego despegó desde el Aeródromo de El Bolsón y arribó en pocos minutos al refugio. Allí, el equipo de rescate estabilizó al hombre y lo trasladó de inmediato hacia el Aeródromo local.

Luego fue trasladado en ambulancia con carácter de urgencia al Hospital de Área de El Bolsón para recibir atención especializada.

Destacaron que el operativo fluyó con celeridad y precisión gracias al trabajo conjunto de las instituciones locales.