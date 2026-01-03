¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 03 de Enero, Neuquén, Argentina
Gran operativo

Se lesionó la rodilla y debieron rescatarla a 1.500 metros en plena noche en la zona de Hielo Azul de El Bolsón

Una mujer de 38 años sufrió una lesión en la rodilla mientras se encontraba a 1.500 metros de la pasarela del camping Hue Nain y debió ser evacuada durante la noche.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 03 de enero de 2026 a las 13:53
El rescate se concretó pasadas las 23:40 tras casi tres horas de trabajo coordinado entre distintas fuerzas. (Foto: Canal 10)

Un operativo de rescate de alta complejidad se desplegó en la noche del viernes en la zona del camping Hue Nain, sobre el camino al refugio Hielo Azul en El Bolsón, luego de que el sistema de emergencias 911 recibiera un llamado de auxilio alrededor de las 20:30.

La alerta informaba sobre una mujer de 38 años que se encontraba a unos 1.500 metros de la pasarela del camping, con una lesión en la rodilla derecha que le impedía continuar el descenso. Ante el cuadro, se conformó de inmediato un equipo de intervención integrado por Bomberos del Aeroclub El Bolsón, la Brigada de Montaña y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron de manera conjunta con Protección Civil, organismo que aportó los medios de transporte necesarios para acceder a la zona.

(Foto: Canal 10)

Tras avanzar por el sector, el personal logró ubicar a la mujer a las 22:20. La víctima, oriunda de Villa La Angostura, se encontraba acompañada por menores al momento del hallazgo. Luego de recibir las primeras atenciones, fue inmovilizada y descendida en plano rígido hasta el camping Hue Nain, arribando al punto base cerca de las 23:40.

(Foto: Canal 10)

Desde allí fue trasladada al hospital local, donde quedó bajo atención médica. El operativo concluyó sin mayores complicaciones, destacándose el trabajo coordinado entre los distintos organismos intervinientes para garantizar una evacuación segura en un área de difícil acceso y en condiciones nocturnas.

