La Legislatura aprobó las cuentas de 2025: Neuquén registró un superávit de $65.000 millones

La Legislatura de Neuquén aprobó ayer la Cuenta General de Inversiones correspondiente al ejercicio financiero 2025. Se trata de un documento que refleja el nivel de cumplimiento y de ejecución de los preceptos previstos que el presupuesto general de la provincia fijó para el anterior período fiscal.

Al hacer mención a las cifras que arrojó la Cuenta General de Inversiones, el legislador Marcelo Bermúdez (PRO-Nuevo Compromiso Neuquino) destacó que entre las previsiones y los números finales que obtuvo el período anterior, las variaciones en materia de ingresos oscilaron en un 3% por encima de lo pautado y de lo ejecutado para el año anterior.

En tanto, observó que la brecha en materia de gastos se acrecentó 10 puntos porcentuales, producto del desfasaje inflacionario sobre el que se calcularon los aumentos salariales del sector público. Al respecto, recordó que del 18% que el Gobierno nacional fijó como pauta macroeconómica para el período, el índice de precios real alcanzó el 31,5% durante los 12 meses del año, variación que repercutió sobre el gastó previsto y el que finalmente se efectuó.

De igual modo, Bermúdez verificó que durante el 2025 las cuentas públicas obtuvieron un superávit financiero del orden de los $64.900 millones, recursos que se pudieron destinar a nuevas obras y al pago de deuda pública. Añadió que durante el período fiscal anterior, Neuquén pudo amortizar vencimientos por $279.698 millones y reducir el stock de deuda a diciembre de 2025 a cerca de US$808 millones.

En su intervención, el legislador agregó que se puede observar una curva ascendente en materia de inversión, con una incidencia cada vez menor de recursos de origen nacional en la constitución de los ingresos y con una clara postura de equilibrar la ecuación entre recursos y gastos.

Aseguró que este lineamiento de política pública permite que en la actualidad se haya duplicado la inversión en obras públicas en toda la provincia, sobre todo en materia vial e infraestructura escolar y sanitaria.

La Cuenta de Inversión logró el acompañamiento de los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Juntos, Avanzar y Neuquén Federal. Por la negativa se expresaron PTS-FIT-U, FIT-U, UxP y Democracia Neuquén.





