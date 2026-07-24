Neuquén volvió al mercado internacional y consiguió US$500 millones para acelerar su plan de obras

A partir de una operación estratégica, la provincia del Neuquén concretó, este jueves 23 de julio, una nueva emisión de bonos internacionales por 500 millones de dólares, con una tasa de interés del 7,35% y una vida media (WAL) de siete años. De este modo, marca su regreso al mercado internacional de capitales con financiamiento “new money” por primera vez desde abril de 2017.

El presente de la provincia es el resultado de un modelo de gestión basado en la buena administración, las cuentas públicas ordenadas y la transparencia. Ese orden financiero permitió recuperar la confianza de los mercados internacionales, que hoy reconocen la solidez del modelo neuquino impulsado por el gobernador Rolando Figueroa que apunta a reparar deudas históricas, acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y sentar las bases de un desarrollo sostenible para las próximas décadas.

Esta nueva operación se realizó luego de un roadshow virtual de tres días, durante el cual funcionarios provinciales mantuvieron reuniones con más de 30 inversores internacionales, para presentar la situación económica y financiera de Neuquén, su estrategia de desarrollo y las perspectivas de crecimiento de la provincia. Además de los inversores internacionales, el Gobierno también se reunió con más de 170 inversores locales -en forma virtual- y se recibieron ofertas por más del doble del monto que la provincia pretendía colocar.

La colocación permitió obtener la menor tasa de financiamiento alcanzada por una jurisdicción provincial argentina desde el regreso de las provincias al mercado internacional, consolidando la confianza de los inversores en el proceso de ordenamiento fiscal, reducción del endeudamiento y previsibilidad institucional impulsado por la actual gestión.

Los fondos obtenidos estarán destinados a acelerar el plan de obras públicas previsto por el Gobierno provincial, fortaleciendo la infraestructura necesaria para acompañar una etapa de crecimiento económico sin precedentes para Neuquén. Además, esta visión brinda previsibilidad a quienes invierten en la provincia, ya que contar con infraestructura suficiente y un Estado que planifica con anticipación constituyen un factor clave para consolidar nuevas inversiones y sostener el crecimiento económico a largo plazo.

Con esta emisión, Neuquén no sólo recupera su presencia en el mercado internacional de capitales en condiciones altamente competitivas, también ratifica un modelo de gestión basado en el equilibrio fiscal, la planificación a largo plazo y la inversión estratégica, transformando el financiamiento en una herramienta para acompañar el crecimiento y convertir la oportunidad histórica que representa Vaca Muerta en más infraestructura, más desarrollo y una mejor calidad de vida para todos los neuquinos.