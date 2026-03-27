En el Día Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, la Legislatura de Río Negro se sumó este jueves a la campaña global conocida como Purple Day, iluminando su edificio de color violeta. La iniciativa busca visibilizar esta condición neurológica y promover una sociedad más consciente, informada e inclusiva.

La epilepsia afecta a millones de personas en el mundo y a 1 de cada 100 argentinos, por lo que resulta clave fortalecer la educación y el acceso a la información. Bajo el lema “Ilumina tus derechos”, la acción apunta a construir entornos más seguros, especialmente en ámbitos educativos y comunitarios, donde la inclusión y el conocimiento son fundamentales para garantizar igualdad de oportunidades.

La Legislatura provincial destacó que la adhesión al Día Púrpura es parte de una política de concientización que busca derribar prejuicios y fomentar la empatía hacia quienes conviven con esta condición. La iluminación del edificio es un gesto simbólico que refuerza el compromiso institucional con la salud pública y la defensa de los derechos de las personas con epilepsia.

La campaña internacional, que se celebra cada 26 de marzo, tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de reconocer los síntomas, brindar apoyo y garantizar el acceso a tratamientos adecuados. En este sentido, se recordó que la epilepsia puede manifestarse en cualquier etapa de la vida y que el acompañamiento social resulta determinante para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

La Legislatura de Río Negro subrayó que una sociedad más justa comienza con más conocimiento y que la visibilización de la epilepsia contribuye a reducir la discriminación y a generar conciencia sobre la necesidad de entornos inclusivos.