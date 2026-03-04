El debate por la modernización del sistema electoral en Río Negro sumó un nuevo capítulo con la presentación de un proyecto que impulsa reemplazar el actual esquema de boletas partidarias por la Boleta Única de Papel (BUP). La iniciativa fue ingresada a la Legislatura por el legislador Juan Martín del espacio PRO.

El proyecto se agrega al presentado en febrero por los legisladores Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y Gabriela Picotti, también orientado a introducir este sistema en la provincia. En los fundamentos, Martín subraya que tras la entrada en vigencia de la Boleta Única a nivel nacional mediante la Ley 27.781 y los resultados obtenidos en las elecciones de 2025, el mecanismo “dejó de ser una alternativa superadora para convertirse en una herramienta imprescindible para Río Negro”.

Se trata del cuarto intento del legislador por convertir la BUP en ley, luego de iniciativas similares en 2020, 2022 y 2024. El texto sostiene que la implementación fortalecería la transparencia electoral “al eliminar prácticas como el voto cadena y el robo de boletas”, garantizando mayor equidad al concentrar toda la oferta electoral en un único instrumento impreso y distribuido por el Estado.

Otro de los ejes centrales del debate es el impacto económico y ambiental. Según los proyectos presentados, el sistema vigente implica altos costos de logística e impresión masiva de boletas para cada fuerza política. Con la Boleta Única se imprimiría una cantidad equivalente al padrón electoral más un 10% adicional de resguardo, lo que permitiría “un ahorro significativo de recursos públicos y una reducción considerable en el consumo de papel”.

La discusión registra antecedentes como el proyecto presentado en 2024 por la legisladora Lorena Matzen (UCR) y las declaraciones del vicegobernador Pedro Pesatti, quien sostuvo que existen “condiciones técnicas y políticas” para avanzar con este sistema y reducir los costos del proceso electoral.

Con este nuevo impulso, la Boleta Única de Papel se consolida como uno de los temas centrales de la agenda legislativa rionegrina, en un contexto de creciente demanda por mayor transparencia y eficiencia en los procesos democráticos.