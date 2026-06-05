La inauguración de la estatua de Lionel Messi en Cutral Co fue postergada debido a las condiciones climáticas adversas que impidieron completar las tareas finales de montaje. La fecha prevista inicialmente para este viernes deberá reprogramarse, ya que la presencia de neblina y altos niveles de humedad imposibilitan realizar trabajos de soldadura, etapa clave para finalizar la instalación.

La escultura ya se encuentra parcialmente instalada, aunque aún resta incorporar dos piezas fundamentales: uno de los brazos y la réplica de la Copa del Mundo que acompañará la figura del futbolista. Ambas estructuras debían ser trasladadas e instaladas durante la jornada del jueves para avanzar con el armado definitivo en el predio destinado al monumento.

Resta instalar uno de los brazos y la réplica de la Copa del Mundo para completar la obra.

Durante el proceso surgió un inconveniente con la pieza de la Copa, que sufrió deformaciones durante una maniobra de traslado vinculada al peso del brazo de la estatua. El elemento fue reparado y el problema quedó solucionado, sin afectar la continuidad de los trabajos posteriores.

La nueva fecha de inauguración dependerá de la evolución del clima, con pronósticos que anticipan nubosidad y posibles lluvias débiles durante el fin de semana. En ese contexto, se evalúa una ventana entre el lunes 8 y el lunes 15 de junio para concretar la habilitación del monumento, que ya genera expectativa y visitas de vecinos en el lugar.