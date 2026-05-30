La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es una de las más admiradas del mundo, pero en las últimas horas el capitán de la Selección Argentina compartió detalles inéditos sobre cómo comenzó ese vínculo que hoy lleva más de dos décadas. En una charla distendida junto a su sobrino Tomás, el futbolista recordó aquellos primeros encuentros cuando ambos eran apenas unos niños en Rosario.

Durante la entrevista para el programa de streaming Dispuestos a Todo, el actual jugador del Inter Miami contó que conoció a Antonela Roccuzzo gracias a Lucas, primo de ella y uno de sus amigos más cercanos durante su infancia. En aquel entonces, Lionel Messi jugaba en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys y visitaba con frecuencia la casa de la familia.

Al recordar esos años, el astro argentino no ocultó la ternura que le genera esa etapa de su vida. “Siempre me gustó. En esa época se llamaba amigovios”, expresó entre risas, dejando en claro que los sentimientos hacia Antonela Roccuzzo aparecieron desde muy temprano.

Sin embargo, la historia tuvo una pausa obligada cuando Lionel Messi dejó Argentina para instalarse en España a los 13 años y sumarse al Barcelona. La distancia, sumada a las dificultades de comunicación de aquella época, provocó que el contacto con Rosario se volviera cada vez más esporádico.

“Nos distanciamos mucho”, reconoció el campeón del mundo al hablar de aquellos años lejos de su ciudad natal. Incluso explicó que la relación con Lucas, quien había sido el nexo inicial con Antonela Roccuzzo, también se enfrió debido a la distancia y a las nuevas responsabilidades que asumió en Europa.

Pero el destino tenía preparada una nueva oportunidad. Cuando ambos eran adolescentes, la aparición de herramientas digitales como Messenger permitió que retomaran el contacto. Según contó Lionel Messi, esa conexión fue suficiente para comprobar que los sentimientos seguían intactos pese al paso del tiempo.

Una historia de amor que emociona

“No habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada”, afirmó el futbolista. Finalmente, cuando tenían alrededor de 19 o 20 años, decidieron formalizar la relación y comenzar una etapa que los acompañaría para siempre.

Entre las anécdotas más divertidas, Lionel Messi recordó que Lucas se mostraba bastante celoso de la situación y muchas veces intentaba impedir los encuentros. “No me dejaba ir... Cada vez que yo iba a la casa no le gustaba mucho”, relató entre carcajadas. Con el tiempo, todo quedó atrás y la pareja consolidó una historia que culminó con su casamiento en Rosario en 2017. Hoy, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo forman una familia junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, convirtiéndose en uno de los matrimonios más queridos del deporte mundial.