El monumento más alto del mundo de Messi que busca homenajear al capitán de la Selección tras obtener el título en Qatar avanza rápidamente con su instalación en Cutral Co. La obra del escultor Aldo Beroisa, quien también hizo la del Cristo y la Última Cena, se convertirá en la más alta del mundo con 26 metros de altura.

En una primera etapa se transportó el torso con uno de sus brazos, ya que la imagen en la que se inspiró Beroisa es cuando ganamos la Copa América y Messi cayó rendido al césped, de rodillas, solo que le agregó la Copa del Mundo en una de sus manos.

Este miércoles se está llevando la cabeza, una de las partes más importantes de la escultura, y en otro camión la parte del cuello, con otro pedazo de la mano. Por este traslado hay un gran operativo de tránsito en las rutas provincial N° 17, en Plaza Huincul y la Ruta 22. Además una cuadrilla de la cooperativa Copelco, del sector de energía, fue encargado de levantar los cables para que se pueda transitar sin dañar nada.

La nueva escultura estará colocada al costado de la Ruta 22 y Domingo Savio, de forma que podrá verse cuando se va de paso por la ciudad. Además esta instalación significa una nueva estructura para afianzar el turismo de paso por Cutral Co, que fue declarada Capital Provincial de los Monumentos por la Legislatura provincial.

El objetivo es poder finalizar su instalación durante el Mundial de 2026, como una forma de homenajear a la Selección.

Beroisa detalló que la obra ya supera las 40 toneladas y manifestó sus deseos de poder inaugurarlo durante el Mundial y contar con la presencia de algún representante de la Selección Argentina.

Repercusiones a nivel internacional

Aunque la escultura todavía no está completa ni inaugurada, las repercusiones a nivel mundial ya están llegando, al enterarse de que se trata el monumento más alto de Messi del mundo.

Esto provocó que una periodista de la prensa internacional, Flora Genoux corresponsal en Argentina del diario Le Monde de Francia, visite la ciudad para ver de cerca cómo se está ensamblando el proyecto y poder comunicarlo al mundo.

Acompañada por la directora de Turismo de Cutral Co, Yamila Temi, la periodista recorrió distintos puntos de la localidad y destacó el valor simbólico que tiene la figura de Messi para los argentinos.

La directora de Turismo, Yamila Temi, con el monumento.

Genoux señaló que la estatua no solo refleja la pasión nacional por el fútbol, sino también el impacto que tuvo la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Durante la entrevista, adelantó que la nota sobre la estatua será publicada próximamente en Le Monde, uno de los medios más importantes de Francia, logrando así que este homenaje de Neuquén para Messi se difunda en el mundo.