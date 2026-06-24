Ley Constanza: el Plan Materno suma cobertura total para un estudio que puede salvar vidas antes de nacer

Desde el 1 de julio, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) incorporará la cobertura integral del ecodoppler cardíaco fetal dentro del Plan Materno. La práctica, considerada clave para la detección temprana de cardiopatías congénitas, forma parte de las acciones impulsadas por la Ley Constanza para fortalecer los controles prenatales y el cuidado de la salud perinatal en Neuquén.

Por qué es importante detectar cardiopatías a tiempo

La decisión del ISSN de cubrir integralmente el ecodoppler cardíaco fetal representa un nuevo paso en la aplicación de la Ley Constanza, sancionada y promulgada en 2025 en la provincia. La normativa establece controles específicos para detectar cardiopatías congénitas durante la gestación y garantizar diagnósticos oportunos.

Las cardiopatías congénitas son una de las principales causas de mortalidad infantil vinculadas a malformaciones. La detección temprana permite organizar tratamientos, derivaciones y nacimientos en centros especializados, mejorando significativamente las posibilidades de atención.

Una ley con nombre propio

La Ley Constanza lleva el nombre de una bebé fallecida a causa de una cardiopatía congénita que no fue detectada a tiempo. A partir de la historia de Constanza, familiares y profesionales impulsaron una campaña para que los estudios cardíacos fetales formaran parte de los controles habituales del embarazo.

Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas terminó convirtiéndose en una herramienta para prevenir situaciones similares en otras familias. La norma establece la realización obligatoria de una evaluación detallada del corazón fetal y garantiza cobertura integral para los estudios complementarios cuando existan sospechas médicas.

Más derechos durante el embarazo

La incorporación de la cobertura total por parte del ISSN elimina barreras económicas para acceder a un estudio de alta complejidad que puede resultar determinante para la salud del bebé y de la familia.

Especialistas sostienen que conocer un diagnóstico antes del nacimiento permite planificar cuidados, tratamientos y acompañamiento emocional, además de reducir riesgos asociados a diagnósticos tardíos.