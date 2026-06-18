Ubicado en el Hospital de Complejidad VI de Cutral Co, el Banco de Leche Humana de Neuquén lleva 10 años dedicados a la atención y recuperación de recién nacidos de riesgo en toda la provincia. En una entrevista con AM 550 La Primera, la doctora María Alejandra Buiarevich destacó la importancia de la labor que desarrolla su equipo de 14 personas, celebró la próxima inauguración del predio ampliado, donde podrán continuar salvando vidas.

El Banco de Leche Humana de Neuquén integra una red de 65 nodos distribuidos en distintos puntos del territorio neuquino. Desde Cutral Co, en el corazón de la comarca petrolera, recolectan leche materna donada que luego es procesada, pasteurizada y distribuida a las terapias neonatales públicas y privadas. En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera, Buiarevich celebró la obra del gobierno de la provincia de Neuquén que cuenta con más del 60 por ciento de avance y que les brindará un lugar más amplió para continuar con su titánica tarea.

"Es un edificio muy lindo, grande para nosotros, de pasar trabajando 10 años en 25 m² a 300 m² nos parece inmenso. Tenemos muchas ganas de habitarlo porque contamos con iniciativas enormes de investigación, de trabajos de docencia, de incorporación a otros servicios. Esto es una transdisciplina: no solamente trabajan los nutricionistas, o los reumatólogos, o los bioquímicos, sino que también trabajan médicos, enfermeras, agentes sanitarios, todo lo que respecta a la distribución y entrega de leche pasteurizada", enumeró Buiarevich respecto a la ampliación próxima a concretarse.

La obra de ampliación del Banco de Leche Humana de Neuquén ya está próxima a concluirse - Foto: Archivo

Consultada por Francisco "Pancho" Casado acerca del proceso de recolección de la leche materna, Bujarevich destacó el rol de un actor clave en todo el proceso. "La distribución y la recolección la integran las promotoras comunitarias. Ellas son agentes de la comunidad que conocen muy bien su territorio y asisten a los domicilios en saber cómo está la mamá, qué está lacando, cómo está su salud, cómo está su hijo y hablan de donación y se recoge y las envía acá, al banco leche", graficó.

Para evitar la falta de stock de un insumo tan vital, Bujarevich explicó qué tareas desarrolla el Banco de Leche Humana y cómo su labora contagia a toda la comunidad y genera conciencia de su importancia. "Hemos tenido muy pocas situaciones en las que nos faltó stock por que manejamos litros de leche (humana) y la red sabe trabajar, esto es un conjunto. Aparte del trabajo de domicilio, de un entramado social, es un conjunto de un Sistema de Salud que integra lo público y lo privado. Cuando hay prioridades se ubica ese monto de de leche en el lugar necesitado", precisó.

Sobre el final del entrevista, Buiarevich destacó cómo es el proceso para mudarse del lugar actual al nuevo espacio. "Lo que estamos haciendo en este momento es tener un gran stock de leche humana pasteurizada, porque si vamos a abandonar este edificio viejo para ir al nuevo, tenemos que planificar el andamiaje", concluyó.

La entrevista completa a Alejandra Buiarevich - Banco de Leche Humana