La investigación por la presunta emisión irregular de licencias de conducir en Neuquén sumó un nuevo actor. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que colaborará con el Municipio y con la Justicia para aportar información, revisar los procedimientos administrativos y acompañar las tareas que buscan determinar cómo se habrían emitido carnets apócrifos.

La intervención del organismo nacional se produce mientras avanza la causa judicial impulsada tras la denuncia presentada por la Municipalidad de Neuquén, que detectó posibles irregularidades dentro del Centro Emisor de Licencias (CEL).

La investigación incorpora apoyo nacional

La ANSV informó que ya inició gestiones para colaborar con la investigación y solicitó formalmente al Municipio una copia de la denuncia penal, además de documentación vinculada al personal que se encuentra bajo investigación y a una posible pérdida o sustracción de equipamiento entregado por el organismo.

"La Agencia Nacional de Seguridad Vial colaborará con el Centro Emisor de Licencias de Neuquén", informó el organismo en un comunicado oficial.

Además, fiscalizadores de la agencia trabajarán junto al personal del Centro Emisor para relevar información, revisar los procedimientos administrativos y reunir elementos que permitan esclarecer si existieron maniobras irregulares en la emisión de licencias.

El objetivo es determinar el alcance de las presuntas maniobras

Mientras la causa continúa en manos de la Justicia, las auditorías apuntan a reconstruir cómo se emitieron los carnets que ahora son investigados y si existieron fallas o acciones deliberadas dentro del sistema.

Desde la ANSV señalaron que las tareas de control continuarán durante los próximos días y remarcaron que el objetivo también es garantizar el normal funcionamiento del sistema de emisión de licencias.

"La Agencia puso a disposición del Municipio todos sus recursos técnicos y operativos", indicó el organismo.

Circular con una licencia falsa puede derivar en una causa penal

La investigación también volvió a poner el foco sobre las consecuencias de utilizar documentación apócrifa.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial recordó que conducir con una licencia falsa no constituye una simple infracción de tránsito, sino un delito que puede derivar en una causa penal por el uso de documento público falso.

Además de la intervención judicial, quienes sean detectados durante un control pueden enfrentar multas y la retención inmediata del vehículo.

"Utilizar una licencia de conducir apócrifa o adulterada constituye un delito", advirtió la ANSV.

Cómo se verifica si una licencia es auténtica

La Agencia explicó que la Licencia Nacional de Conducir incorpora distintas medidas de seguridad para reducir las posibilidades de falsificación y facilitar los controles.

Entre ellas se encuentran el número de insumo único asignado por el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), tintas visibles bajo luz ultravioleta, un código de seguridad individual y los datos completos del titular.

Mientras avanzan las pericias y las auditorías, la investigación continúa para establecer el alcance de las presuntas irregularidades detectadas en el Centro Emisor de Licencias de Neuquén y determinar las responsabilidades que puedan surgir de la causa.