Con un llamado a fortalecer la justicia, Matías Álvarez juró como fiscal jefe del Pehuén

El fiscal general de Neuquén, José Gerez tomó juramento hoy a Matías Daniel Álvarez como nuevo fiscal jefe de Región del Pehuén, que comprende la ciudad de Zapala y alrededores.

La ceremonia se realizó por la mañana en la sede de la fiscalía de Zapala y contó con la presencia del fiscal jefe Gastón Liotard, el fiscal del caso Marcelo Jofré, Conrado Leszczynski del Consejo de la Magistratura, autoridades de la justicia federal de Zapala, además de familiares y amigos del fiscal jefe.

El camino de Álvarez a la Región del Pehuén

Álvarez fue designado por Acordada del Consejo de la Magistratura Nº 032/2026 del 14 de abril de 2026 y mediante el Acuerdo 6575 punto 6 del Tribunal Superior de Justicia.



Desde hoy, y de acuerdo a la funciones que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), Álvarez deberá "dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los fiscales del caso"; atender a víctimas y testigos; mantener y promover relaciones con otras instituciones y con la comunidad en general; y actuar en los juicios por jurados, entre otras cosas.



La Región del Pehuén está integrada por el municipio de primera categoría Zapala; los municipios de segunda categoría Aluminé, Las Lajas, Mariano Moreno y Villa Pehuenia Moquehue; los municipios de tercera categoría Bajada del Agrio y Las Coloradas; y por las comisiones de fomento Covunco Abajo, Los Catutos, Quili Malal, Ramón Castro у Villa del Puente Picún Leufú.



Antes de jurar como fiscal jefe, Álvarez se había desempeñado como secretario del Juzgado Federal de Zapala.