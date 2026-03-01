Figueroa destacó el rol del Ministerio Público Fiscal en la lucha contra el microtráfico

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, puso al Ministerio Público Fiscal (MPF) como uno de los ejes centrales de su discurso durante la apertura del 55° período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, donde realizó un balance de gestión y presentó los lineamientos políticos para 2026.

El acto marcó el inicio formal del año legislativo y contó con la presencia del fiscal general José Gerez, junto a autoridades del Poder Judicial, entre ellas el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, los vocales Evaldo Moya, Germán Busamia y Alfredo Elosu Larumbe, además de la defensora general Vanina Merlo y representantes provinciales, municipales y de fuerzas de seguridad.

Reconocimiento al trabajo del MPF tras la desfederalización

Durante su exposición, el mandatario provincial destacó especialmente el desempeño del Ministerio Público Fiscal luego de la implementación de la Ley 3488, que transfirió a la órbita provincial la investigación de los delitos vinculados a la comercialización de drogas.

“Debo reconocer aquí también el trabajo llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal”, expresó Figueroa ante la Legislatura, al tiempo que remarcó avances concretos en la política criminal contra el narcomenudeo.

El gobernador subrayó como un hecho relevante que la droga secuestrada actualmente se destruye en Neuquén, mientras que los bienes decomisados —dinero, vehículos e inmuebles— son reutilizados para fortalecer la lucha contra el microtráfico.

Un acuerdo político “inédito” contra el narcotráfico

En otro tramo del discurso, Figueroa recordó el acuerdo político firmado el 1° de abril del año pasado entre los tres poderes del Estado y autoridades provinciales, al que calificó como un hecho sin precedentes en el país.

Según sostuvo, ese compromiso permitió avanzar con acciones coordinadas para enfrentar el tráfico de drogas a nivel local, consolidando una estrategia institucional conjunta.

Participación ciudadana y denuncias anónimas

El gobernador también destacó el rol de la ciudadanía en el combate contra el narcomenudeo, al señalar el incremento de denuncias anónimas realizadas mediante herramientas digitales impulsadas por el MPF y el gobierno provincial.

En ese sentido, mencionó el uso del código QR diseñado por la fiscalía y la aplicación “Neuquén Te Cuida”, que permiten reportar puntos de venta de drogas en todo el territorio provincial sin revelar la identidad de los denunciantes.

“Quiero agradecer a los vecinos, quienes se han comprometido activamente y han aportado muchísimo para poder combatir este flagelo”, afirmó.

Seguridad y justicia, ejes políticos para 2026

El mensaje dejó en claro que la seguridad pública y el fortalecimiento del sistema acusatorio seguirán siendo prioridades del Ejecutivo provincial durante el próximo año legislativo, con un fuerte respaldo político al trabajo del Ministerio Público Fiscal y a las políticas de persecución del microtráfico.

El discurso marcó así una señal institucional hacia el Poder Judicial y el sistema penal neuquino, consolidando al MPF como una pieza central dentro de la estrategia provincial contra el narcotráfico