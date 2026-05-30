La violencia volvió a encender las alarmas en una escuela de Neuquén. Una pelea entre dos alumnas del CPEM 51 de Cutral Co generó momentos de extrema tensión dentro del establecimiento educativo y terminó con varias profesoras lastimadas, una de ellas trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. La situación ocurre además en momentos en que la Legislatura de Neuquén analiza iniciativas destinadas a reforzar la seguridad en los establecimientos educativos, entre ellas un proyecto que avanzó recientemente en comisión y propone la instalación de videocámaras en las escuelas de la provincia.

El incidente ocurrió durante las últimas horas de actividad del turno tarde en el colegio ubicado en el barrio Pueblo Nuevo de la ciudad petrolera. Según relataron testigos que se encontraban en el establecimiento, las estudiantes comenzaron a agredirse físicamente en los pasillos y el conflicto escaló rápidamente ante la presencia de otros alumnos y docentes.

De acuerdo con la información publicada por el portal La Voz del Neuquén, las profesoras que intentaron intervenir para separar a las jóvenes fueron atacadas durante el forcejeo. Algunas recibieron arañazos y patadas, situación que provocó lesiones de distinta consideración y obligó a solicitar asistencia de emergencia.

Docentes lesionadas y una ambulancia en la escuela

Como consecuencia de los hechos, entre dos y tres docentes resultaron heridas. Una de ellas debió ser trasladada en ambulancia para una evaluación médica más exhaustiva debido a las contusiones sufridas durante el episodio.

Posteriormente, la trabajadora fue derivada al Sanatorio Plaza Huincul para continuar con los controles correspondientes a través de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). La situación generó preocupación entre el personal educativo y las familias que se encontraban en el lugar.

La gravedad de los acontecimientos también motivó la llegada de efectivos de la Policía de Neuquén, que acudieron al establecimiento tras los llamados realizados por padres, docentes y personal auxiliar que presenciaron los incidentes.

ATEN analizará posibles medidas de fuerza

Frente a la agresión sufrida por docentes dentro de la escuela, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) activó mecanismos de acompañamiento y asistencia legal para las afiliadas afectadas. El objetivo es brindar contención y evaluar los pasos a seguir ante un hecho que consideran de extrema gravedad.

Representantes sindicales adelantaron al portal mencionado que el próximo lunes concurrirán al establecimiento para recabar información de primera mano y dialogar con la comunidad educativa. A partir de ese relevamiento definirán si impulsan medidas gremiales o nuevas acciones para exigir respuestas de las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE).