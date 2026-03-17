Desde Defensa Civil, el director provincial Carlos Cruz informó este martes que las precipitaciones registradas en todo Neuquén continuarán de forma persistente, especialmente en la franja cordillerana sur, centro y norte, donde ya se registran acumulaciones de nieve en áreas cercanas a distintas localidades.

Qué indica el pronóstico

“Vamos a continuar con días frescos, con lluvias aisladas y persistentes principalmente en cordillera, con probabilidad de nevadas en cotas altas en toda la región”, explicó el funcionario que depende la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

En cuanto al viento, indicó que se mantendrá con mayor intensidad en la zona centro de la provincia, particularmente desde Zapala hacia la ruta nacional 40 y ruta provincial 43, incluyendo sectores como Manzano Amargo, Coyuco-Cochico, Barrancas y Chos Malal, entre otras localidades.

Respecto a las temperaturas, se prevén valores entre los 10 y 20 grados en los valles, con una disminución en la intensidad de las lluvias en comparación con los días anteriores, aunque con presencia de neviscas en alta montaña durante gran parte de la semana.

Cruz señaló que estas condiciones se mantendrán durante hoy, mientras que a partir del miércoles se espera una mejora paulatina.

Cómo están hoy 17 de marzo los pasos fronterizos

Defensa Civil informó que las rutas provinciales y nacionales se encuentran transitables, aunque se recomienda circular con precaución en sectores afectados por viento y precipitaciones.

Paso Pichachén -en el Alto Neuquén- permanece cerrado y se prevé su habilitación el 24 de marzo debido a las intensas nevadas registradas en la zona limítrofe con Chile.

Icalma será actualizado en un nuevo reporte, debido a las condiciones adversas generadas por viento y nieve en el sector chileno.

Pino Hachado estaba suspendido a primera hora de hoy, por nevadas y congelamiento de la ruta en el límite; se esperaba un nuevo parte a media mañana.

Pasos Mamuil Malal y Cardenal Samoré se encuentran habilitados, aunque con lluvias persistentes y vientos de moderados a fuertes.

En Villa La Angostura todos los senderos de trekking del ejido municipal permanecen cerrados en el marco de la alerta vigente, por lo que se solicita respetar las indicaciones y evitar circular por zonas no habilitadas.

En Junín de los Andes se registraron lluvias de intensidad durante la tarde del lunes, que provocaron sectores anegados. Equipos de Obras Públicas y Protección Civil trabajan en el lugar, mientras que los accesos por la Ruta Nacional 40, tanto desde el norte como desde el sur, se encuentran transitables.

Cruz indicó que la situación se monitorea desde Provincia en articulación con los referentes de defensa civil de los gobiernos locales, policía, gendarmería, vialidad nacional, vialidad provincial y demás organismos que trabajan para el cuidado de la ciudadanía.