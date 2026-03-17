El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el martes 17 de marzo condiciones meteorológicas inestables en distintos puntos de la provincia de Neuquén, con alertas por viento fuerte y lluvias que podrían afectar principalmente al centro, norte y zona cordillerana. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar los 87 km/h, especialmente en sectores del norte neuquino.

Alerta por viento en Neuquén capital y el centro de la provincia

Durante la madrugada se prevén lluvias aisladas en Neuquén capital, con una temperatura cercana a los 12° y viento del sudoeste entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 69 km/h.

Por la mañana el viento continuará predominando desde el oeste con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas similares, mientras que la temperatura rondará los 14°.

Hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado, con una máxima cercana a 20° y viento persistente del sudoeste. Durante la noche las condiciones tenderán a estabilizarse con cielo algo nublado, 18° y viento más moderado del oeste.

Zapala: viento persistente durante toda la jornada

En Zapala, también bajo alerta amarilla por viento, el día comenzará con lluvias aisladas y 7° durante la madrugada, con ráfagas que podrían alcanzar 78 km/h.

Durante la mañana se mantendrán las condiciones ventosas con 9°, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado y la temperatura ascenderá hasta 17°. Hacia la noche se espera una disminución gradual del viento, con 14° y ráfagas de hasta 50 km/h.

Lluvias fuertes y posibles nevadas en la cordillera

La situación más intensa se espera en San Martín de los Andes, donde el SMN emitió alerta naranja por lluvias y amarilla por viento.

Durante la madrugada se prevén lluvias fuertes con temperaturas cercanas a 2°. Por la mañana podrían registrarse lluvias y nevadas, con 4° y ráfagas de hasta 59 km/h.

Con el avance de la jornada el cielo pasará a mayormente nublado, con una máxima de 8° por la tarde. Por la noche se esperan 4°, cielo parcialmente nublado y viento moderado del oeste.

Norte neuquino: ráfagas muy intensas en Chos Malal

En Chos Malal, bajo alerta amarilla por viento, la madrugada tendrá lluvias aisladas y 10°, con ráfagas que podrían alcanzar 87 km/h, las más intensas del pronóstico provincial.

Durante la mañana continuará el tiempo ventoso con 12° y velocidades similares. Por la tarde el cielo estará mayormente nublado con una máxima de 19°, mientras que hacia la noche el viento disminuirá gradualmente y la temperatura rondará los 16°.