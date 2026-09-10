Lluvia en el valle, nevadas en la cordillera y alerta naranja en el norte neuquino: así estará el tiempo el jueves 10 y viernes 11

El ingreso de un nuevo escenario de inestabilidad llevará lluvias y nevadas a distintos puntos de Neuquén durante las próximas horas, con especial intensidad durante el viernes 11. Las condiciones más adversas se esperan en zonas cordilleranas, precordilleranas y sectores de la meseta, donde se anticipan importantes acumulaciones de nieve.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección Provincial de Protección Civil, el cambio comenzará a sentirse durante la noche de este jueves y se extenderá durante gran parte del viernes. El tiempo comenzará a mejorar de manera paulatina durante el sábado, mientras que hacia el inicio de la próxima semana se espera un aumento de las temperaturas.

Durante la noche del jueves se prevé el avance de lluvias y nevadas de variada intensidad sobre áreas cordilleranas y precordilleranas. La intensidad de las nevadas aumentará durante el viernes y podría generar acumulaciones significativas en distintos sectores de la provincia.

En los valles y mesetas de Vaca Muerta, Confluencia, Región Limay y la Comarca Petrolera, el viernes estará marcado por bajas temperaturas y precipitaciones que se presentarán principalmente en forma de lluvia.

Alertas por lluvias y nevadas

Para este jueves rige alerta amarilla por lluvias en Añelo, Rincón de los Sauces, Neuquén y Picún Leufú. En estas zonas se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados de entre 10 y 20 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.

El panorama más complejo se espera para el viernes, cuando estarán vigentes distintos niveles de alerta por nevadas. Hay alerta amarilla para Zapala, Piedra del Águila, Las Coloradas y sectores de la zona cordillerana, entre ellos Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

En las áreas cordilleranas se prevén acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros de nieve, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores. En las zonas más bajas no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia. En sectores de meseta, en tanto, las acumulaciones podrían ubicarse entre 5 y 30 centímetros.

El nivel de alerta será mayor en el norte y centro de la provincia. Para Buta Ranquil, Andacollo, Chos Malal, El Huecú, Loncopué y Las Lajas rige alerta naranja por nevadas.

En estas localidades se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 40 centímetros, aunque los registros podrían superar ese rango de manera puntual.

Recomendaciones para circular

Ante el escenario previsto, desde Protección Civil recomendaron mantenerse informado a través de los canales oficiales, consultar las condiciones meteorológicas y verificar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

También solicitaron evitar la circulación durante la noche, principalmente en las zonas afectadas por nevadas y heladas, y extremar las precauciones por la posible presencia de hielo sobre las calzadas.

Las autoridades pidieron además respetar las indicaciones del personal que se encuentre trabajando en los distintos corredores y jurisdicciones. Para conocer el estado actualizado de las rutas se puede consultar la página oficial de Vialidad Neuquén en https://www.dpvneuquen.gov.ar o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 2942-572138.

El pronóstico anticipa que las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente durante el sábado, aunque las bajas temperaturas y la presencia de hielo podrían mantener complicaciones en algunos sectores. Hacia el comienzo de la próxima semana se espera una recuperación de las temperaturas.